Glinder sammelt Unterschriften für Hunde-Freilauffläche

Glinde. Michael Holtermann will seine kleine Elly, ein Mischling aus Foxterrier und Pudel mit schwarzem Fell, in Glinde nicht immer an der Leine halten. Deswegen wünscht er sich eine Freilauffläche für Hunde. Wie berichtet, hatte sich der Polizist mit seinem Anliegen an die Politik gewandt und um Unterstützung gebeten. Signale der Entscheidungsträger machen ihm zumindest Hoffnung. Um der Sache Nachdruck zu verleihen, hat der 56-Jährige jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet. 25 Personen haben bereits signiert.

Eigentlich wollte der Glinder an einem Sonnabend einen Stand auf dem Wochenmarkt aufbauen, um in kurzer Zeit möglichst viele Menschen über seine Idee zu informieren und Mitstreiter zu gewinnen. Wegen der Corona-Pandemie verzichtet Holtermann darauf. Stattdessen hat er beim täglichen Gassigehen oft mehrere Dokumente dabei, verteilt sie an Hundehalter. Am Ende des Blattes sind fünf Spalten für eben diese Zahl an Unterschriften.

Rund 40 Zettel haben der Tierliebhaber und seine Frau Nicole bislang weitergereicht, auch vor Supermärkten im Zentrum. "Viele haben begeistert reagiert und das Schriftstück mitgenommen. Einige Halter wollen Freunde kontaktieren und werden es wohl erst zurückgeben, wenn die Spalten komplett gefüllt sind", berichtet der Beamte über die Gespräche an verschiedenen Orten der Stadt.

Möglicher Standort befindet sich im Außenbereich Glindes

Auf dem Zettel mit der Überschrift "Hundewiese für Glinde" heißt es unter anderem: "Hunde sind Lebewesen, die ihren natürlichen Instinkten und Spieltrieben, mit freiem Auslauf und Zusammenkommen mit Artgenossen, gefahrlos und nach geltenden Rechtsvorschriften nachkommen sollten." Verwaltung und Politik werden aufgefordert, eine geeignete Fläche zu suchen, die idealerweise bereits umzäunt ist.

Holtermann hatte sich ein Areal an der Sönke-Nissen-Allee ausgeguckt, wo bis vor Kurzem eine Container-Kindertagesstätte beheimatet war. Das Grundstück ist allerdings in Privateigentum und der Pachtvertrag mit der Stadt ausgelaufen. Kaufen will es Glinde nicht. Das haben Politiker schon signalisiert. Wenn es zu einer Umsetzung des Projekts kommen sollte, darf es nicht viel kosten. Es muss also ein städtisches Grundstück gefunden werden. In Zentrumsnähe ist das ausgeschlossen, allerdings gibt es Möglichkeiten im Außenbereich, zum Beispiel am Stormarnring nahe der Kreisstraße 80.

Hundehalter würden die Platzpflege übernehmen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Lauterbach ist selbst Hundehalter und von der Idee angetan. Er brachte einen eingezäunten Waldstreifen ins Spiel. Die FDP will bei der Verwaltung nachfragen, wo eine Hunde-Freilauffläche denkbar ist inklusive Kostenermittlung.

Holtermann sagt, auch ein Areal im Außenbereich wäre in Ordnung. Er ist nicht wählerisch. Der Ordnungshüter sagt: "Wir könnten Geräte selbst bauen und finanzieren, die Pflege der Wiese übernehmen." Er würde auch bei Firmen nachfragen zwecks Sponsoring.

Noch rund eineinhalb Monate will Holtermann Unterschriften sammeln, für Anfang März dann einen Termin im Rathaus verabreden, um Bürgermeister Rainhard Zug oder Bürgervorsteher Martin Radtke (CDU) die Listen zu überreichen. Vorerst weichen die Holtermanns mit Elly nach Hamburg aus, damit der Hund ohne Leine und mit anderen Tieren toben kann. In Neuallermöhe fühlt sich der Vierbeiner auf einer speziellen Wiese mit vielen Geräten pudelwohl.