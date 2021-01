Siek verlegt Wertstoffcontainer Ende Januar an den Bauhof

Am bisherigen Standort an der Lohe war es in den vergangenen Monaten vermehrt zu wilder Entsorgung von Rest- und Sperrmüll gekommen.

Siek. Die Gemeinde Siek wird den Standplatz der Wertstoffcontainer an der Lohe Ende des Monats auflösen und auf das Gelände des neuen Bauhofs (Am Bürgerpark 1) am Ortseingang verlegen. Am bisherigen Standort waren immer wieder Rest- und Sperrmüll wild entsorgt worden. „Ein großes Ärgernis, das in den vergangenen Monaten leider deutlich zugenommen hat, sodass wir in der Gemeindevertretung schon lange über verschiedene Lösungsansätze nachgedacht haben", sagt Bürgermeister Andreas Bitzer (CDU). Die Hoffnung ist, der wilden Müllentsorgung am neuen, gut einsehbaren Standort besser Herr werden zu können.

Am neuen Standort gibt es nur noch Glas- und Altkleidercontainer

Am Bauhof wird es nur noch Glas- und Altkleider-, aber keine Altpapiercontainer mehr geben. Bitzer: „Alle Bürger haben zu Hause die Möglichkeit, sich entsprechend größere blaue Tonnen zu bestellen. Kleingewerbebetriebe, die oft mit ihren Kartonagen die Altpapiercontainer schnell gefüllt haben, müssen eigene Lösungen finden.“