23-Jähriger fährt unter Drogen durch Bad Oldesloe

Polizisten stoppen den Mann an der Schützenstraße. Schnelltest ergibt, dass er Cannabis konsumiert hatte.

Foto: dpa Picture-Alliance / Frank May / picture alliance / Frank May

Die Polizei hat in Bad Oldesloe einen Autofahrer gestoppt, der Drogen konsumiert hatte (Symbolbild).

Bad Oldesloe. Polizisten haben in Bad Oldesloe einen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss mit seinem VW unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den 23 Jahre alten Mann am Montagabend, 11. Januar, gegen 21.15 Uhr an der Schützenstraße. Dabei kam ihnen der Verdacht, dass der junge Mann Betäubungsmittel konsumiert haben könnte.

Anzeige gegen den Autofahrer

Bei einem Drogenschnelltest sei der 23-Jährige positiv auf Cannabis getestet worden, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. "Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, zudem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige."