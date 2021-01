Trittau: Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Die Täter gelangen über die Terrassentür in das Einfamilienhaus an der Gartenstraße. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Trittau. Einbrecher sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Trittau eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter über die Terrassentür in das Haus an der Gartenstraße. Diese öffneten sie gewaltsam.

Der Wert der Beute ist noch unklar

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher alle Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten laut Polizei Geld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Ermittler grenzen den Tatzeitraum auf Sonnabend, 9. Januar, 12 Uhr bis Montag, 11. Januar, 7.20 Uhr ein.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nun Zeugen. Sie fragt: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Tatzeitraum an der Gartenstraße in Trittau verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.