Stadtbibliothek Bargteheide startet Bestellservice

Bargteheide. Gute Nachricht für Leseratten in Bargteheide: Trotz der Schließung für den Publikumsverkehr können in der Stadtbibliothek (Am Markt 4) ab sofort per E-Mail Medien bestellt und kontaktlos abgeholt werden. Außerdem ist eine Rückgabe von bereits geliehenen Büchern möglich. Wann? Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 11 bis 18 Uhr. „Damit möchten wir unseren Kunden die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung verkürzen“, sagt die neue Bibliotheksleiterin Vanessa Pöpper.

Die Bestellung erfolgt per E-Mail

Das Prozedere ist einfach: Kunden mit einem gültigen Ausweis der Stadtbibliothek wählen sich im Online-Katalog (https://bargteheide.bibliotheca-open.de/) über die Suchfunktion verfügbare Medien aus. Das können zum Beispiel Bücher, Zeitschriften, DVDs, CDs und Spiele sein. Anschließend schicken sie eine Mail mit der Nummer des Leseausweises und den gewünschten Medien an stadtbibliothek@bargteheide.de. Das Bibliotheksteam stellt das Wunschmedien-Paket zusammen und informiert die bestellende Person, sobald die Medien bereit liegen.

Entsprechend der aktuellen Landesverordnung darf nur jeweils ein Nutzer die Räumlichkeiten für die Medienübergabe betreten. Der Aufenthalt in anderen Bereichen der Bibliothek zum Stöbern oder Lesen ist nicht erlaubt.