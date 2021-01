Großhansdorfs CDU will große Grundstücke erhalten

Großhansdorf. Die Großhansdorfer CDU möchte den Charakter des rund 50 Jahre alten Wohngebiets Erlenring/Bruno-Stelzner-Weg erhalten. Sie beantragt, den entsprechenden B-Plan 10 zu ändern. Es sollen nur Einzelhäuser mit ein oder zwei Wohnungen erlaubt werden, aber keine Doppelhäuser. Außerdem soll die Dachform auf 45 Grad Neigung und neun Meter Höhe festgelegt werden.

Zwischen Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre entstand eine sehr homogen gestaltete Neubausiedlung. Bestimmendes Merkmal waren weiß gestrichene Einzelhäuser mit rechteckigem oder L-förmigem Grundriss und schwarz gedeckten Walmdächern. "Der Gebietscharakter mit großen Grundstücken und circa 55 Walmdachhäusern soll so, wie er ist, erhalten bleiben", heißt es in dem CDU-Antrag. Eine so in sich geschlossene Siedlung sei "nirgendwo in näherer Umgebung" zu finden.

CDU will Gesamtbild und Nachbarrechte schützen

Jetzt noch mögliche Neubauten würden nicht nur das Gesamtbild beinträchtigen. Sie verletzten auch "die Nachbarrechte der auf das Erscheinungsbild vertrauenden Eigentümer". Zum Gebiet zählt neben dem Quartier Erlenring/Bruno-Stelzner-Weg (rund 49.000 Quadratmeter) auch die östliche Seite der Straße Radeland (rund 8500 Quadratmeter). Ob die Radeland-Grundstücke wegen bereits abweichender Bebauung ausgenommen werden, kann laut CDU diskutiert werden.

Am Dienstag, 12. Januar, berät der Bau- und Umweltausschuss über den Vorstoß. Die Kommunalpolitiker werden auch die Frage beantworten müssen, ob die Vorgaben, die letztlich nur der Fortführung der gestalterischen Homogenität des rund 50 Jahre alten Baugebiets dienen, noch zeitgemäß und der Entwicklung des Gebiets zuträglich sind.

Die Sitzung unter Berücksichtigung aller geltenden Corona-Restriktionen beginnt um 19 Uhr im Waldreitersaal (Barkholt 64). Ein weiteres Thema ist der Landesentwicklungsplan für Schleswig-Holstein.