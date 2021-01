Geldautomat Sparkasse in Lütjensee öffnet nach Sprengstoffanschlag

Lütjensee. Eineinhalb Monate nach einem Sprengstoffanschlag kann die SB-Filiale der Sparkasse Holstein in Lütjensee wieder öffnen. Der neue Geldautomat mit Einzahlfunktion ist ab Donnerstag, 14. Januar, einsatzbereit. Gern wäre die Sparkasse in dem 3400-Einwohner-Ort schon früher gestartet, musste jedoch den Lieferzeiten für SB-Geräte Tribut zollen.

"Der Sprengungsversuch und die Lieferzeiten sind nun mal so etwas wie höhere Gewalt. Dagegen kann man nichts machen", sagt Joachim Koop, Leiter der zuständigen Filiale in Trittau. Und weiter: "Wir sind froh, unseren Kunden in und um Lütjensee endlich wieder unseren bewährten SB-Service anbieten zu können.“

Täter zündeten Fluchtauto offensichtlich an

Der Überfall und eine spektakuläre Verfolgungsjagd hatten Ende November für Aufsehen gesorgt. Nachbarn der an der Hamburger Straße gelegenen Sparkasse waren in der Nacht zu Freitag, 27. November, um kurz nach 2 Uhr durch einen Knall aufgeschreckt. Die Täter hatten Gas in den Geldautomaten geleitet, ihn aber nicht komplett öffnen können. Daraufhin flüchteten sie im Auto.

Polizisten entdeckten den Audi, der gestohlen war, noch in der Nacht auf der A 24 in Mecklenburg-Vorpommern. Bei Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) nahmen sie die Verfolgung auf, die über die Autobahn und Nebenstraßen bis nach Neustadt-Glewe führte. Dort durchbrachen die Verdächtigen eine Polizeisperre und ließen sich auch von einem Schuss aufs Auto nicht stoppen. Wenig später meldeten Zeugen ein brennendes Fahrzeug: Es war das Fluchtauto.

Verdächtige wurden in Mecklenburg gefasst

Nach einer Großfahndung mit mehr als 50 Beamten wurde ein mutmaßlicher Täter in Neustadt-Glewe gefasst: Der 48-Jährige lief mit stark verschmutzter Kleidung durch die Kleinstadt und suchte den Bahnhof. Die Ermittlungen führten zu zwei weiteren Männern, die am frühen Sonnabendmorgen festgenommen wurden.