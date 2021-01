Bargteheide verbietet nächtliche Treffen im Schulzentrum

Bargteheide. Die Stadt Bargteheide hat mit sofortiger Wirkung für die Zeit von 22 bis 6 Uhr ein Aufenthaltsverbot für ihr Schulzentrum erlassen. "Das bedeutet, das Areal darf überquert werden, aber es darf dort nicht verweilt werden", sagt Rathaussprecher Alexander Wagner. Ein Grund für die Entscheidung sind die nächtlichen Menschenansammlungen, die es dort trotz der Corona-Pandemie regelmäßig gegeben hat. Hinzu kamen häufige Ruhestörungen und Vandalismus.

Das Schulgelände ist bereits durch entsprechende Schilder gekennzeichnet worden. Darauf werden Passanten auch noch einmal an das Alkohol- und Rauchverbot erinnert sowie an die Leinenpflicht für Hunde. Das Ordnungsamt, ein extra beauftragter Sicherheitsdienst und auch die Polizei werden ihre Kontrollen unvermindert fortsetzen und Verstöße bestrafen.

Randalierer machten vor Weihnachten 15.000 Euro Sachschaden

Zuletzt hatten Randalierer kurz vor Weihnachten einen Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro angerichtet. In der Nacht zu Freitag, 18. Dezember, wurden Fenster und Türen der Emil-Nolde- und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule vermutlich mit Steinen beworfen oder beschossen.

Das Aufenthaltsverbot ist ein Ergebnis der Beratungen des Bargteheider Corona-Krisenstabs über die kommunalen Auswirkungen des verschärften Lockdowns. Dem Gremium gehören Vertreter von Verwaltung, Polizei, Freiwilliger Feuerwehr sowie der Kirche und des Familienzentrums an.

Bürgermeisterin mahnt, Kontaktbeschränkungen einzuhalten

"Die verlängerten und erweiterten Maßnahmen verlangen uns allen noch einmal viel ab. Aber nach Würdigung aller Erkenntnisse der letzten Tage ist ein konsequenter Lockdown zwingend notwendig, um wieder Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie zu machen", sagt Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht.

Die Verwaltungschefin appelliert daran, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten: „Auch in der Öffentlichkeit besteht ein Ansteckungsrisiko, auch wenn man im Freien ist." Ein kleiner Plausch oder die Warteschlange vor einem Geschäft könne schon für eine Infektion reichen. "Ich bitte daher inständig, nur die nötigsten Besorgungen zu machen und auch draußen beim Einkaufen an die Maske und Abstand zu denken."

An der Hotline gibt es Unterstützung im Alltag

Das Rathaus bleibt vorerst bis Ende Januar nur telefonisch und per E-Mail erreichbar. "In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub erlauben, können Termine vereinbart werden", so Alexander Wagner. Die kommunalpolitischen Ausschusssitzungen sollen auf das allernötigste Maß begrenzt werden. Im Kalender stehen diesen Monat drei Treffen in der Aula der Bonhoeffer-Schule.

Unterstützung im Alltag bietet weiterhin die Hotline des Familienzentrums im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirche (Lindenstraße 2). Das können ein Einkauf, die Begleitung zur Impfung oder auch die Gassirunde sein - im Lockdown gerade für Menschen, die zur Risikogruppe zählen, eine große Herausforderung. Aber auch einfache Gespräche und seelsorgerische Unterstützung gibt es dort.

Pastoren und fast 50 ehrenamtliche Helfer stehen bereit

"Melden Sie sich einfach, wenn Sie im Großen oder Kleinen Hilfe benötigen, und schildern Ihr Anliegen", sagt Pastor Jan Roßmanek. Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden zeitnah bearbeitet. Das Familienzentrum ist unter Telefon 04532/50 25 15 und per E-Mail an familienzentrum@kirche-bargteheide.de erreichbar.

Die Pastoren und fast 50 ehrenamtliche Helfer stehen bereit. Firmen, Vereine und Bürger, die in Bargteheide und Umgebung helfen möchten, können sich dort ebenfalls registrieren lassen.