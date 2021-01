Schlägerei in Stemwarde: Prozessauftakt verschoben

Reinbek/Barsbüttel. Der Auftakt des Prozesses gegen drei Männer, die beim Stemwarder Pfingstfest im Jahr 2018 eine Schlägerei angefangen haben sollen, vor dem Amtsgericht Reinbek verzögert sich. „Einer der Angeklagten hat sich kurz vor Beginn der Verhandlung aufgrund einer starken Erkältung krank gemeldet“, sagte Richter Stephan Bennien. Da es sich um einen zusammenhängenden Tathergang handele, sei es nicht sinnvoll, das Verfahren aufzuteilen und getrennt mit dem Prozess gegen die übrigen zwei Beschuldigten zu beginnen. Der Prozessauftakt war ursprünglich für diesen Freitag geplant.

31-Jähriger attackiert jungen Mann zunächst mit einem Faustschlag

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 34, 31 und 30 Jahren gefährliche Körperverletzung vor (Aktenzeichen 780 Js 52540/18). Der Jüngste ist zudem wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll der 31-Jährige bei einem Pfingstfest im Barsbütteler Ortsteil Stemwarde zunächst einen 20 Jahre alten Mann mit einem Faustschlag attackiert haben. Anschließend sollen die anderen beiden Angeklagten hinzugekommen sein, gemeinsam sollen sie auf den jungen Mann eingeschlagen und –getreten haben.

Eines der Opfer erlitt einen doppelten Kieferbruch

Als ein Freund (16) des Opfers zur Hilfe kommen wollte, habe der 31-Jährige diesen mit einem „wuchtigen Faustschlag gegen den Kiefer“ niedergestreckt, so die Anklagebehörde. Der 16-Jährige habe durch den Angriff einen doppelten Kieferbruch erlitten. Ein weiterer Mann (33), der einschreiten wollte, soll zunächst von dem 34 Jahre alten Angeklagten und dann auch von den anderen beiden Männern geschlagen und getreten worden sein. Der 16 Jahre alte Begleiter des Zeugen habe einen so heftigen Faustschlag gegen den Kopf abbekommen, dass er das Bewusstsein verlor.

Alle Geschädigten hätten „erhebliche Verletzungen“ erlitten, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Auch als die Polizei wenig später eingetroffen sei, hätten die drei Angeklagten nicht abgelassen. Der jüngste Angeklagte soll den Hals einen Beamten so fest umklammert haben, dass dieser keine Luft mehr bekam und ein Halswirbelschleudertrauma erlitt.

Das Verfahren soll nun in zwei Wochen beginnen

Beginnen soll das Verfahren jetzt in zwei Wochen, am Freitag, 22. Januar, um 9 Uhr. Das Reinbeker Amtsgericht hat drei Verhandlungstage anberaumt und zwölf Zeugen geladen. Die Fortsetzung ist für Freitag, 29. Januar, ebenfalls um 9 Uhr geplant. An diesem Tag sollte eigentlich bereits das Urteil fallen, wegen des verzögerten Starts ist die Entscheidung jetzt für Dienstag, 9. Februar, um 14 Uhr vorgesehen. Verhandelt wird anders als üblich nicht im Gebäude des Reinbeker Amtsgerichts, sondern im Stormarnsaal des Sachsenwald-Hotels (Hamburger Straße 4-8). Das Gericht hat den Veranstaltungsraum angemietet, weil die Corona-Abstandsregeln in seinem eigenen Saal nicht eingehalten werden können.

Ob der Prozess gegen die drei Männer in zwei Wochen wirklich starten kann, ist allerdings noch unklar. Der erkrankte Angeklagte soll sich zuvor einem Corona-Test unterziehen. „Fällt er positiv aus, wäre der 22. Januar als Starttermin aufgrund der Quarantänefrist nicht haltbar“, sagte Bennien. Für diesen Fall hat der Richter einen zusätzlichen Verhandlungstermin am 25. Februar festgesetzt.