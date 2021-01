Nach Streit mit Ordnungsamt: Geschäft darf wieder öffnen

Hickhack um Mischwarenladen in der Oldesloer Innenstadt: Verwaltung verlangte zunächst Schließung, nun ist der Betrieb wieder erlaubt.

Das Ordnungsamt hat wegen der Corona-Vorgaben kurzfristig die Schließung des Zeitschriften-, Tabak- und Lottogeschäfts Pareibo in der Oldesloer Innenstadt angeordnet und damit für Entsetzen bei den Inhabern Nadine und Patrick Reiher gesorgt. Nach mehrtägiger Pause dürfen sie nun doch wieder öffnen.

Bad Oldesloe. Nachdem das städtische Ordnungsamt das Zeitschriften-, Tabak- und Lottogeschäft Pareibo in der Oldesloer Innenstadt wegen des coronabedingten Lockdowns kurz vor dem Jahreswechsel dichtgemacht und damit für kontroverse Diskussionen gesorgt hatte, darf der Laden nun doch wieder öffnen. Bürgermeister Jörg Lembke besuchte das Geschäft an der Hindenburgstraße am Dienstagmittag, um mit den Inhabern zu sprechen. "Wir haben gemeinsam eine vernünftige Lösung gefunden", sagt Patrick Reiher (47), der das Geschäft mit seiner Frau Nadine (40) betreibt. "Wir dürfen wieder öffnen und sind darüber sehr glücklich."

Streit um Verteilung des Sortiments

Zum Hintergrund: In der vergangenen Woche hatte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes den Inhabern untersagt, ihr Mischwarengeschäft weiterhin zu öffnen. Die Reihers verkaufen Zeitschriften, Zigaretten und Schreibwaren, sind aber auch eine Annahmestelle für Lotto und Post.

Poststellen und Zeitschriftenverkäufer dürfen der aktuellen Landesverordnung zufolge auch während des Lockdowns geöffnet bleiben. Zu Mischwarengeschäften heißt es vom Land: "Im Falle von Mischsortimenten sind die überwiegenden Sortimentsteile maßgeblich. Das erlaubte Sortiment muss in diesem Fall mehr als 50 Prozent ausmachen, das nicht-erlaubte Sortiment (zum Beispiel Zigaretten) darf dann mitverkauft werden."

Mitarbeiter räumten das Geschäft über Nacht um

Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes sei bei seiner Bewertung nach der Anzahl der Waren gegangen, nicht aber nach dem Umsatz, kritisiert Patrick Reiher. Die erlaubten Waren machten mehr als 50 Prozent des Umsatzes aus, seien das Hauptgeschäft. Gemeinsam mit einem IHK-Vertreter sei dann eine Zwischenlösung beim Ordnungsamt ausgehandelt worden, sagt der 47-Jährige. Über Nacht räumten die Inhaber in einer mehrstündigen Aktion den kompletten Laden um, zogen die Zeitschriften in den vorderen Bereich und verbannten die Schreibwaren und andere nicht-erlaubte Artikel nach hinten. Die Zigaretten wurden abgedeckt.

Während des ersten Lockdowns gab es kein Verbot

Dennoch habe das Ordnungsamt plötzlich auf die Schließung bestanden. "Die Begründung lautete, dass das alte Sortiment für unsere Kunden zwar nicht mehr sichtbar sei, unsere Mitarbeiter aber weiterhin herankämen und es verkaufen könnten", sagt Patrick Reiher. Die Inhaber waren ratlos. Denn während des ersten Lockdowns im Frühjahr war das alles überhaupt kein Problem gewesen. Die Reihers durften ihr Geschäft normal öffnen und ihr gesamtes Sortiment verkaufen.

FDP-Landtagsabgeordnete schaltete sich ein

Am Wochenende schaltete sich die Landtagsabgeordnete Anita Klahn, die auch FDP-Fraktionsvorsitzende in Bad Oldesloe ist, in die Diskussion ein. Sie forderte von Bürgermeister Jörg Lembke Aufklärung. Auf vollkommenes Unverständnis stoße bei den Liberalen die Tatsache, dass zwischenzeitlich vom Ordnungsamt eine Abdeckung bestimmter Sortimentsteile verfügt wurde. Anita Klahn sagt: "Hier sind die Vorgaben des Landes eindeutig: Wenn ein Geschäft geöffnet werden darf, dann darf es auch das gesamte Sortiment verkaufen. Eine Verfügung durch das Ordnungsamt, dass nur Teile des Sortiments verkauft werden dürfen, wäre auf jeden Fall nicht durch die Landesverordnung gedeckt."

Genau das sieht laut Patrick Reiher die nun ausgehandelte Lösung vor. Der Bürgermeister habe ihnen erlaubt, einen Teil des Sortiments zu verkaufen. Die Schreibwaren bleiben weiterhin unter Verschluss. "Das bedeutet für uns zwar eine Einschränkung", sagt der Geschäftsmann, der den Laden bereits seit 20 Jahren betreibt. "Aber wir können jetzt zumindest unsere Kosten decken."