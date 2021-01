Stormarn: Im neuen Jahr schon sechs Infizierte gestorben

Bad Oldesloe. Der Inzidenzwert in Stormarn geht weiter nach unten. Am Montagnachmittag (15 Uhr) lag er bei 105,7 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Am Sonnabend betrug der Wert noch 144,2, am Sonntag immerhin noch 129,4. Von Sonntag auf Montag registrierte das Kreisgesundheitsamt 15 Neuinfektionen - so wenige wie seit langem nicht mehr. Die Gesamtzahl der klinisch bestätigten Covid-19-Fälle beträgt nun 3321. Allerdings sind laut Kreisverwaltung im neuen Jahr schon sechs infizierte Menschen gestorben. Genauere Angaben zu den Betroffenen machte die Behörde nicht. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Pandemie erhöhte sich damit auf 84.