35.000-Euro-Schaden bei Brand in Großhansdorfer Seniorenheim

In der Nacht zu Sonntag ist in der Seniorenwohnanlage Rosenhof in Großhansdorf ein Feuer ausgebrochen, bei dem eine Bewohnerin ums Leben kam.

Großhansdorf. Der Brand in der Seniorenwohnanlage Rosenhof in Großhansdorf in der Nacht zu Sonntag hat geschätzt einen Schaden in Höhe von 35.000 Euro verursacht. Diese Summe kommunizierte jetzt die zuständige Polizeidirektion Ratzeburg. Wie berichtet, war ein Feuer in einem Zwei-Zimmer-Appartement im fünften Stock ausgebrochen. Die Bewohnerin, eine 91 Jahre alte Frau, kam dabei ums Leben. Feuerwehrleute fanden die Tote während der Löscharbeiten in einem Sessel.

Sachverständige vom LKA werden hinzugezogen

Die Brandursache ist nach wie vor ungeklärt. "Sachverständige vom Landeskriminalamt in Kiel werden jetzt hinzugezogen", sagte Polizeisprecherin Sandra Kilian dieser Redaktion am Montag. Einen Zeitpunkt, wann sie mit Ergebnissen rechnet, konnte die Ordnungshüterin nicht nennen.

70 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei dem Feuer in dem Heim an der Hoisdorfer Landstraße waren 70 Kräfte der Wehren aus Großhansdorf und Ahrensburg im Einsatz. Sie wurden durch Nachbarn aus der angrenzenden Wohnsiedlung alarmiert. Die Retter löschten die Flammen von außen über zwei Drehleitern sowie vom Flur aus, konnten ein Übergreifen auf andere Appartements verhindern. Die Dachgeschosswohnung brannte aus.

30 Bewohner aus dem vierten und darüber liegenden Stock wurden vorübergehend im Speisesaal untergebracht, fünf davon später in den Rosenhof nach Ahrensburg gefahren. Drei sind nun wieder zurück. Lediglich ein Ehepaar bleibt vorerst in der Schlossstadt. Dessen Wohnung befindet sich direkt unter dem zerstörten Bereich. "Durch die Hitze ist der Heizkörper in dem Appartement geschmolzen und Wasser ausgetreten", sagt ein Unternehmenssprecher.