So soll die Grundschule nach der Fertigstellung aussehen.

Bildung Planung von Oststeinbeks Grundschule geht in letzte Phase

Oststeinbek. Beim Neubau der Grundschule macht Oststeinbek jetzt Tempo. Die Vorplanung ist abgeschlossen, Mitte des Jahres soll laut Bürgermeister Jürgen Hettwer der Bebauungsplan abgesegnet werden. Die Arbeiten beginnen frühestens Ende 2021. Ziel ist es, dass die Kinder dort ab Sommer 2024 lernen. Das Projekt kostet mindestens 23 Millionen Euro. "Ich gehe davon aus, dass diese Summe die Untergrenze ist", sagt der Verwaltungschef. Eine Abweichung um 30 Prozent ist jedoch möglich. Soll heißen: Auch rund 30 Millionen Euro sind nicht ausgeschlossen.

Schule wird teurer als geplant

Die Lehranstalt wird ohnehin teurer als ursprünglich angedacht. Bereits im Juni 2018 wurde der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs gekürt - eine Gemeinschaftsproduktion der Firmen „petersen pörksen partner“ mit Sitz in Lübeck und „arbos Freiraumplanung“ aus Hamburg. Die Baukosten waren mit maximal 12,5 Millionen Euro angesetzt. Damals peilte man einen Einzug Mitte 2022 an, allerdings betonte Hettwer bereits, Qualität gehe vor Zeit.

Am Montag, 11. Januar, soll der nächste Schritt gemacht werden, indem der Bauausschuss die Freigabe der Unterlagen der sogenannten Leistungsphase 2 beschließt. Das bedeutet unter anderem, dass die Grundrisse festgelegt sind. Außerdem gibt es konkrete Beschreibungen zu den einzelnen Kostengruppen. Das alles ist in einem Erläuterungsbericht der Architekten zusammengefasst, der im Dezember fertiggestellt wurde. In der letzten Phase geht es dann um die Detailplanung. Sie beinhaltet auch das Einreichen des Bauantrags.

Der Neubau gliedert sich in drei zweigeschossige Gebäudeteile

Oststeinbeks neue Lehranstalt entsteht zwischen der bestehenden Schule, Sportplatz, Tennisclub sowie der Walter-Ruckert-Halle. Die Fläche ist 11.000 Quadratmeter groß. Die Einrichtung gliedert sich in drei Gebäudeteile mit jeweils zwei Geschossen und flachen Walmdächern. Ein zentrales Objekt beherbergt das Foyer, die Verwaltung, sowie die Fachunterrichtsräume. Die beiden etwas kleineren Klassenhäuser sind an den Hauptkomplex angebunden. Hinzu kommt eine separate Mensa mit begehbarem Dach im Süden des Grundstücks.

Sowohl das Schulgebäude als auch die Mensa sollen mit hellem Verblendstein verkleidet

werden. Zwischen den Fensterflächen ist ein unregelmäßiges Raster aus

Metalllamellen vorgesehen. Die Einschnitte im Bereich der Eingänge und Außentreppen

werden mit Holzlamellen verkleidet. Die Bildungseinrichtung ist auf Vierzügigkeit ausgerichtet und das pädagogische Konzept als „bewegte Schule“ deklariert.

Die Helmut-Landt-Grundschule an der Gerberstraße wurde in den 60er-Jahren gebaut. Sie ist sanierungsbedürftig und vor allem zu klein. Eine Renovierung samt Erweiterung wäre nicht wirtschaftlich.