Hammoor: Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Einbrecher haben ein Fenster aufgebrochen, um in ein Einfamilienhaus in Hammoor einzudringen (Symbolbild).

Hammoor. Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus am Ahornring in Hammoor eingebrochen. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf Mittwoch, 30. Dezember, zwischen 15 und 22.20 Uhr ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein Fenster, das sie gewaltsam öffneten, Zugang in das Haus.

Wert der Beute ist noch unklar

Im Inneren durchsuchten die Kriminellen die Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck. Der Wert des Stehlguts ist laut Polizei noch unklar.

Kripo bittet Zeugen um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Die Beamten fragen: Wem sind im genannten Tatzeitraum am Ahornring in Hammoor oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.