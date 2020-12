Grüne wählen Direktkandidaten für Ostholstein/Stormarn-Nord

Klein Wesenberg. Dr. Rolf Thielmann (57) aus Klein Wesenberg ist einer der beiden Kandidaten der Grünen, die sich bislang um die Direktkandidatur für den Bundestagswahlkreis Ostholstein/Stormarn-Nord bewerben. Er tritt gegen Jakob Brunken (33) aus Stendorf an, einem Ortsteil von Kasseedorf (bei Eutin). Die Entscheidung fällt bei einer Wahlversammlung am Sonnabend, 16. Januar, in Ratekau. Unter strengem Corona-Hygienekonzept werden die Mitglieder aus den Kreisverbänden Ostholstein und Stormarn in der Møn-Halle kurz zusammenkommen.

Rolf Thielmann ist Ärztlicher Leiter eines medizinischen Versorgungszentrums in Bad Segeberg. Jakob Brunken, Zimmerermeister und Hobbyimker, war schon zur Bundestagswahl 2017 als Direktkandidat angetreten.

Zum Wahlkreis gehören Reinfeld und das Amt Nordstormarn

Thielmann will sich vor allem für eine andere Gesundheitspolitik stark machen, mehr öffentliche Daseinsvorsorge, mehr Prävention und die Privatisierung von Krankenhäusern beenden. Brunken möchte den ländlichen Raum für grüne Ideen gewinnen und mit dem Handwerk die Energiewende gestalten.

Zum Wahlkreis 9 gehören sämtlichen Ostholsteiner Kommunen sowie aus Stormarn die Stadt Reinfeld und die zwölf Dörfer im Amt Nordstormarn: Badendorf, Barnitz, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen, Rehhorst, Wesenberg, Westerau und Zarpen.

CDU-Politiker Ingo Gädechens gewann zuletzt mit großem Vorsprung

Die CDU hat bereits Ingo Gädechens nominiert, die SPD Bettina Hagedorn. Die beiden Politiker sitzen bereits seit 2009 beziehungsweise 2002 im Bundestag. Zuletzt hatte Gädechens das Direktmandat mit 41,5 Prozent der Erststimmen geholt. Hagedorn bekam 30,8 Prozent. Brunken landete mit 6,9 Prozent noch hinter den Vertretern von AfD und FDP. kx