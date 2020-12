Corona: Diese Regeln gelten in Stormarn zum Jahreswechsel

Bad Oldesloe. Darf ich in meinem Garten Feuerwerk abbrennen? Welche Kontaktbeschränkungen gelten zu Silvester? Und kann ich mit den Nachbarn auf der Straße auf das neue Jahr anstoßen? Zum Jahreswechsel ist diesmal Vieles anders als gewohnt. Auch für Silvester und Neujahr gibt es infolge der Corona-Pandemie in Stormarn umfangreiche Regeln und Beschränkungen. Was ist erlaubt und was nicht? Was gilt es zu beachten? Das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie viele Personen dürfen an Silvester und Neujahr gemeinsam feiern?

Auch an Silvester und Neujahr gilt: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammen kommen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob das Treffen im öffentlichen oder privaten Raum stattfindet. Kinder zählen nicht mit, solange sie jünger als 14 Jahre sind. Für Personen, die in demselben Haushalt leben, gibt es keine Obergrenze. Grundsätzlich bittet die Kreisverwaltung, Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Haushaltes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und wo immer möglich, das Abstandsgebot von 1,5 Meter einzuhalten. Das heißt: Im Optimalfall sollte Silvester nur im Kreis der eigenen Familie gefeiert und auf die Einladung von Gästen verzichtet werden.

Gibt es Ausnahmen für Familienangehörige?

Nein. Anders als an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen sind auch enge Verwandte an Silvester und Neujahr nicht von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Auch für Treffen mit Familienangehörigen gilt folglich: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen gemeinsam feiern.

Ich habe Verwandte in einem Wohn- oder Pflegeheim. Darf ich sie zum Jahreswechsel besuchen?

Der Kreis Stormarn hat die Besuchsregeln für Angehörige in Senioren- und Pflegeheimen wegen der weiterhin stark ansteigenden Corona-Fallzahlen verschärft. Seit dem 23. Dezember darf nur noch eine festgelegte Person je Bewohner zu Besuch kommen. Anders als an Heiligabend und den Weihnachtstagen gibt es zum Jahreswechsel keine Ausnahme von dieser Regelung. Ausgenommen sind lediglich Schwerstkranke und Sterbende. Sie dürfen weiter ohne Beschränkung Besuch empfangen.

Kann ich meine Verwandten aus einem Wohn- oder Pflegeheim zur Silvesterfeier nach Hause holen?

Ja, aber die Kreisverwaltung rät davon ab, um einen Eintrag des Coronavirus in die Pflegeeinrichtungen zu verhindern. Verlassen die Bewohner eines Pflegeheims die Einrichtung, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wo immer der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Verlassen sie die Anlage für mehr als 48 Stunden, müssen die Bewohner bei ihrer Rückkehr einen PCR-Test durchführen lassen.

Welche Regeln gelten für den Verkauf und das Abbrennen von Feuerwerk?

In ganz Deutschland gilt in diesem Jahr ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer am 13. Dezember verständigt. So sollen Verletzungen vermieden und die in der Pandemie massiv geforderten Krankenhäuser entlastet werden. In der Regel sind die Notaufnahmen durch Unfälle mit Feuerwerkskörpern zum Jahreswechsel stark ausgelastet. Anders als in Hamburg und Bremen ist das Abbrennen von Pyrotechnik in der Silvesternacht in Schleswig-Holstein nicht grundsätzlich verboten. Das heißt: Wer noch Restbestände aus dem Vorjahr hat, kann diese am 31. Dezember benutzen. Die Kreisverwaltung bittet aber mit Rücksicht auf die Kliniken darum, in diesem Jahr auf das Böllern zu verzichten.

Fällt auch Kleinstfeuerwerk unter das Verkaufsverbot?

Nein. Das Verbot gilt nur für Pyrotechnik der Kategorie F2. Darunter fällt klassisches Silvesterfeuerwerk wie Raketen, Böller und Batterien. Kleinstfeuerwerk, das das gesamte Jahr über erhältlich ist, darf hingegen weiter angeboten werden. Dazu zählen etwa Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk.

Welche Regeln gibt es für das Böllern an öffentlichen Plätzen?

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat den Kreisen und kreisfreien Städten die Möglichkeit gegeben, das Abbrennen von Feuerwerk auf belebten Straßen und Plätzen, auf denen es zu Menschenansammlungen kommen könnte, per Allgemeinverfügung zu verbieten. Die Stormarner Kreisverwaltung hat davon allerdings keinen Gebrauch gemacht. Für das Abbrennen von Pyrotechnik abseits des eigenen Gartens gelten somit dieselben Regeln wie in den Vorjahren. Diese besagen, dass Feuerwerk im öffentlichen Raum grundsätzlich erlaubt ist. Lediglich im Umkreis von reetgedeckten Häusern, Kliniken, Kirchen, Kinder- und Seniorenheimen ist das Böllern wie gehabt aus Brandschutzgründen untersagt.

Darf ich um Mitternacht auf der Straße gemeinsam mit den Nachbarn anstoßen?

Ja, aber mit Einschränkungen. Seit dem 12. Dezember ist das Trinken alkoholhaltiger Getränke in der Öffentlichkeit verboten. Angestoßen werden darf also nur mit Saft oder alkoholfreiem Sekt. Außerdem dürfen nicht mehr als fünf Personen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen. Draußen gelten dieselben Kontaktbeschränkungen wie bei einem Treffen in der Wohnung. Auch die kurze Dauer der Zusammenkunft spielt dabei keine Rolle.

Wie sieht es mit dem Neujahrsspaziergang mit Freunden aus, ist der erlaubt?

Auch hier gelten die bekannten Einschränkungen. Solange nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten dabei sind, ist ein gemeinsamer Spaziergang unproblematisch.

Ich erwarte über den Jahreswechsel Besuch von außerhalb. Sind Hotelübernachtungen in Stormarn möglich?

Nein. In Schleswig-Holstein gilt infolge der Corona-Pandemie ein allgemeines Beherbergungsverbot. Es sieht vor, Hotels und Gaststätten nur Geschäftsreisende beherbergen dürfen. Weitere Ausnahmen gibt es, sollte der Aufenthalt aus medizinischen oder sozial-ethischen Gründen unbedingt erforderlich sein, beispielsweise zum Besuch eines Sterbenden oder zur Teilnahme an einer Beerdigung. Diese Regelung gilt auch zum Jahreswechsel. Grundsätzlich bittet die Landesregierung, auf alle touristischen und nicht notwendigen Reisen zu verzichten, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Kann ich zum Jahreswechsel Bekannte oder Verwandte in einem anderen Bundesland besuchen?

Ja, für den Reiseverkehr innerhalb Deutschlands gibt es keine Einschränkungen. Die Landesregierung rät aber von allen nicht notwendigen Reisen ab.

Ich möchte den Jahreswechsel im Ausland verbringen. Welche Regeln gelten?

Es gelten dieselben Regeln wie bislang: Wer sich in den zehn Tagen vor der Einreise nach Schleswig-Holstein in einem Land aufgehalten hat, das vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft ist, muss sich unverzüglich für zehn Tage in häusliche Isolation begeben und das Kreisgesundheitsamt in Bad Oldesloe informieren. Die Mitteilung muss vor der Einreise nach Schleswig-Holstein im Internet unter www.einreiseanmeldung.de erfolgen. Mit einem negativen Corona-Testergebnis kann die Quarantäne auf fünf Tage verkürzt werden. Die genauen Regelungen und Ausnahmen können unter www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/tourismus nachgelesen werden.

Kann ich zum Jahreswechsel zum Gottesdienst in die Kirche gehen?

Das hängt von der Kirchengemeinde ab. Grundsätzlich sind Präsenzgottesdienste unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt. In geschlossenen Räumen dürfen maximal 50, unter freiem Himmel 100 Teilnehmer zusammenkommen. Viele Gemeinden haben aber freiwillig auf Online-Formate umgestellt, um das Ansteckungsrisiko in der Kirche zu vermeiden.

An wen wende ich mich an Neujahr, wenn ich den begründeten Verdacht habe, mich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben?

Erste Anlaufstelle ist grundsätzlich der Hausarzt, der zunächst telefonisch kontaktiert werden sollte. An Feiertagen ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar. In jedem Fall sollten Betroffene laut Kreisverwaltung zu Hause bleiben, bis ein Mediziner Entwarnung gibt.

Landrat ruft Stormarner auf, auf das Böllern verzichten

Stormarns Landrat Henning Görtz wendet sich vor Silvester mit dem eindringlichen Appell an die Stormarner, in diesem Jahr auf das Böllern zu verzichten. „Auch wenn es grundsätzlich nicht verboten ist, bitte ich alle, in diesem Jahr kein Feuerwerk abzubrennen“, sagt der Landrat zum Abendblatt. Ein Verzicht trage dazu bei, die Situation in den Notaufnahmen der Krankenhäuser während der Pandemie nicht weiter zu belasten.Görtz empfiehlt: „Feiern in kleinster Runde, Lüften nicht vergessen, nicht böllern und sich vielleicht an andere Silvestertraditionen erinnern.“ Der Landrat sagt: „Ich wünsche allen Stormarnern einen besinnlichen Jahreswechsel, verbunden mit der Aussicht, dass das nächste Silvester – wenn wir alle uns an die Regeln halten – wieder anders aussehen kann.“