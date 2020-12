Bargteheider Rotarier fördern Musik im Kindergarten

Bargteheide. Der Rotary Club Bargteheide fördert die musikalische Früherziehung in Kindergärten der Stadt mit 15.000 Euro. Die Mädchen und Jungen in den sechs Kitas Am Krögen, Am Mühlentor, Eckhorst, Eichenweg, Elternverein Jersbeker Straße und Lindenstraße bekommen bis einschließlich 2022 einmal im Monat eine kostenlose Musikstunde beim Musikpädagogen Volker Thomsen.

„Die Kinder werden Musik erleben durch Hören, Mitmachen, Sprechen, Singen, Bewegung, Tanzen und Spaß miteinander haben“, sagt Horst Backes, Initiator der Rotary-Initiative. Da die Eltern für das Angebot nichts zahlen müssen, leiste der Club gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten einen Beitrag zur Entlastung und Unterstützung von Familien.

Unterstützung auch für "Musik für alle" in der Kita Otto-Hahn-Straße

Zudem unterstützen die Rotarier aus ihrem Förderfond das Projekt "Musik für alle" in der Kita an der Otto-Hahn-Straße. Gemeinsames Musizieren fördert dort die Kreativität und das Erlernen der Sprache.

„Die Kinder sollen lernen, dass Musik Unausgesprochenes beschreiben kann, dass unterschiedliche Rhythmen und Lautstärken manchmal mehr sagen als Worte“, sagt Nadine Neumann-Overholthaus vom Förderverein KiTa Otto-Hahn-Straße. Dieser organisiert mit Unterstützung der Rotarier einmal pro Woche kostenlosen Musikunterricht.

"Der frühe, gemeinsame spielerische Umgang mit Musik ist unbestritten eine prägende und nachhaltige Erfahrung für Kinder dieses Alters", sagt Josef Bogner, Präsident der Bargteheider Rotarier. Deshalb leiste der Club gern einen Beitrag von jährlich 5000 Euro für drei Jahre, um das Konzept zu ermöglichen.