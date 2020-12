Müllabfuhr: Abholtermine verschieben sich zum Jahreswechsel

Alle Recyclinghöfe der Abfallwirtschaft Südholstein bleiben am 31. Dezember und und 1. Januar geschlossen.

Ahrensburg. Die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) weist darauf hin, dass ihre 13 Recyclinghöfe in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg (Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Reinbek, Reinfeld, Stapelfeld, Trittau, Grambek, Lanken, Lauenburg, Ratzeburg, Wentorf und Wiershop) am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen bleiben und erst am 2. Januar wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet sind.

Außerdem kommt es zum Jahreswechsel zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr: Tonnen, die normalerweise freitags (1. Januar) geleert werden, sind in dieser Woche erst am Sonnabend (2. Januar) an der Reihe. Ab dem 4. Januar gelten dann durch den Wechsel des Entsorgungsunternehmens, das die Abfälle einsammelt (wir berichteten), generell neue Abfuhrtermine. Diese sind auf der Internetseite der AWSH (www.awsh.de) zu einsehbar.