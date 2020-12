Die ersten Stormarner sind gegen Corona geimpft

Ahrensburg. In Stormarn sind die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Die mobilen Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) sind auch im Kreis zwischen Hamburg und Lübeck bereits im Einsatz. In welchen Orten und Pflegeheimen oder Kliniken sie genau sind, bleibt unter den Betroffenen. "Wir geben zum Schutz unserer Teams und aus Sicherheitsgründen die Einrichtungen nicht bekannt", sagt KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt.

Vom heutigen Dienstag (28. Dezember) an können können sich berechtigte Stormarner auch für Termine in den Impfzentren anmelden. Dies ist entweder telefonisch unter der Hotline 116 117 oder online auf der Seite www.impfen-sh.de möglich. Auf der Homepage beantwortet das Sozialministerium auch wichtige Fragen zum genauen Ablauf. Das Abendblatt gibt eine Zusammenfassung.

Wann sind die Impfungen in Schleswig-Holstein gestartet?

Seit Sonntag, 27. Dezember, sind mobile Impfteams entsprechend der Priorisierung der Ständigen Impfkommission in Pflegeeinrichtungen unterwegs. Die Inzidenzzahlen der Kreise und kreisfreien Städte können ebenfalls in die Priorisierung einfließen, sodass zunächst Gebiete mit hoher Inzidenz Berücksichtigung finden. Auch in den ersten Kliniken im Land wurde parallel mit dem Impfen für Personal mit einem besonderen Risiko begonnen.

Ab wann wird in den Impfzentren geimpft?

Ab Montag, 4. Januar, werden die ersten 15 Impfzentren in Betrieb genommen. Für den Kreis Stormarn ist es die Jugendherberge in Bad Oldesloe. Wann die fertig eingerichteten Standorte Reinbek und Großhansdorf folgen, hängt von der weiteren Zuteilung von Impfdosen ab.

Welche Personen haben derzeit Priorität und können einen Termin anfragen (Berechtigte Gruppe 1)?

Gemäß den Festlegungen des Bundesgesundheitsministeriums:

1. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,

2. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen tätig sind,

3. Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen,

4. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere in Rettungsdiensten, in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, in den Impfzentren sowie in Bereichen, in denen für eine Infektion mit dem Coronavirus relevante aerosolgenerierende Tätigkeiten durchgeführt werden,

5. Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, insbesondere in der Onkologie oder Transplantationsmedizin.

Wie kann ich prüfen, ob ich berechtigt bin?

Wenn Sie eine Frage mit Ja beantworten können, können Sie einen Termin anfragen:

Sind sie 80 Jahre oder älter?

Arbeiten Sie in einer Einrichtung der ambulanten oder stationären Altenpflege?

In der Notfallrettung?

In der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung?

In einer medizinischen Einrichtung, in der primär onkologische, immunsupprimierte oder dialysepflichtige Patienten behandelt werden oder in der für eine Infektion mit dem Coronavirus relevante aerosolgenerierende Tätigkeiten durchgeführt werden?

Wie können sich Impfberechtigte zu einer Impfung anmelden?

Unter der Rufnummer 116 117 und online unter www.impfen-sh.de.

Welche Nachweise benötige ich?

Das hängt von der Art der Berechtigung ab:

Alter: Personalausweis.

Tätigkeit: Geben Sie den Namen der Einrichtung oder des Dienstes an. Zum Impftermin müssen Sie eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers mitbringen. Sie können als Angehöriger der berechtigen Berufsgruppen dazu auch ein Formular nutzen, dass über die Seite www.impfen-sh.de unter „grundlegende Information“ zum Download eingestellt werden wird.

Wie wird kontrolliert, ob ich die Nachweise habe?

Die Nachweise müssen im Impfzentren vorgelegt werden.

Wenn Menschen in Pflegeeinrichtungen unter Betreuung stehen - beispielsweise bei einer Demenzerkrankung - wie wird das Einverständnis des Betreuers den mobilen Impfteams nachgewiesen?

Die Einrichtungen, die aufgesucht werden, werden vorher über die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein informiert. Ihnen wird auch eine spezielle Einwilligungserklärung für Betreuende zur Verfügung gestellt.

Werde ich schnell einen Termin bekommen, wenn ich zu den Berechtigten gehöre?

Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffes werden erst nach und nach berechtigte Personen einen Termin bekommen können. Zu Beginn werden also viele Menschen trotz der Berechtigung noch keinen Termin erhalten können, da noch nicht für alle Impfstoff verfügbar ist.

Welche Termine werden vergeben?

Zunächst werden voraussichtlich nur wochenweise Termine vergeben können. Damit soll zum einen eine Wahrnehmung der Termine und zum anderen die Verfügbarkeit des Impfstoffes sichergestellt werden.

Wird auch der Termin für die zweite notwendige Impfung vergeben werden?

Ja, Termine werden ausschließlich paarweise vergeben, da es wichtig ist, beide Impfungen zu machen. Nach Auskunft des Impfstoffherstellers ist dabei der Abstand von 21 Tagen einzuhalten.

Kann ich bei der Terminanfrage ein Impfzentrum auswählen, das nicht in meinem Wohnortkreis liegt?

Ja. Den Standort können Sie selbst auswählen.

Wann kann ich mich auch bei meinem Hausarzt impfen lassen?

Das ist aufgrund der besonderen logistischen Anforderungen des Impfstoffes der Firma Biontech nicht möglich derzeit. Die speziellen Anforderungen an Lagerung und Transport (Tiefkühlung) bedingen die Impfung in Impfzentren, durch mobile Impfteams oder in Kliniken. Derzeit befinden sich noch weitere Impfstoffe im Zulassungsverfahren, deren Anforderungen vergleichbar mit denen herkömmlichen Impfstoffes sind. Sobald diese zugelassen und verfügbar sind, können diese auch in der Hausarztpraxis verimpft werden. Wann das ist, kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Wie kann eine pflegebedürftige Person, die zu Hause betreut wird und älter als 80 Jahre ist, derzeit geimpft werden?

Der derzeit ausschließlich eingesetzte Impfstoff von Biontech muss zur Verimpfung aufbereitet werden. Einmal aufbereiteter Impfstoff kann nicht mehr transportiert werden. Sofern die Möglichkeit besteht, kann in einem Impfzentrum ein Termin gebucht werden, zu dem Angehörige/Betreuer die pflegebedürftige Person bringen können.