So können sich Stormarner zur Corona-Impfung anmelden

Ahrensburg.

Über 80 Jahre alte Stormarner sollen sich ab Dienstag, 29. Dezember, an für eine Impfung gegen Covid-19 anmelden können. Sie gehören zur Gruppe von Menschen, bei denen das Risiko einer schweren oder tödlichen Corona-Erkrankung besonders hoch ist. Auch Mitarbeiter von Notaufnahmen und Pflegepersonal werden vorrangig geimpft. Landesweit sind bereits Ärzte in Senioren- und Pflegeheimen sowie Kliniken unterwegs, um die stark gefährdeten Menschen direkt zu erreichen.

Wer nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zur sogenannten Gruppe 1 zählt und sich impfen lassen möchte, hat zwei Möglichkeiten, sich zu registrieren: entweder telefonisch unter der Rufnummer 116 117 oder online auf der Seite www.impfen-sh.de.

Start in der Oldesloer Jugendherberge am 4. Januar

In Stormarn öffnet nach bisheriger Planung als Erstes das in der Oldesloer Jugendherberge eingerichtete Impfzentrum am Montag, 4. Januar. Wann die beiden weiteren Standorte in Reinbek (Jürgen-Rickertsen-Haus) und Großhansdorf (LungenClinic) folgen, steht noch nicht fest.

"Die Zeitpunkte zur Inbetriebnahme werden zentral gesteuert und sind abhängig von den verfügbaren Impfstoffen", sagt Torben Steiner, der in der Kreisverwaltung für die Impfzentren verantwortlich ist. Das Land bestimme das weitere Vorgehen.

Impfdosen kommen aus dem landesweiten Zentrallager

Am zweiten Weihnachtstag waren die ersten rund 10.000 Impfdosen des Mainzer Unternehmens BionTech und seines US-amerikanischen Partners Pfizer im Zentrallager von Schleswig-Holstein angekommen. Am Montag folgten rund 14.600 Injektionen. Die nächsten rund 24.000 Impfdosen sind für Mittwoch, 30. Dezember, angekündigt.

Die Rosenhof-Gruppe mit ihren Seniorenwohnanlagen in Ahrensburg und Großhansdorf hält den Impfplan für verbesserungsfähig. Das Unternehmen, das bundesweit elf Häuser betreibt, kritisiert, dass lediglich die Bewohner aus dem stationären Pflegebereich direkt vor Ort geimpft werden. Alle anderen Bewohner und die Mitarbeiter müssten später ins Impfzentrum.

Rosenhof-Gruppe fordert mehr Impfungen in Seniorenheimen

„Um das Ansteckungsrisiko so weit wie möglich zu reduzieren, setzen wir uns dafür ein, dass alle Bewohner und Mitarbeiter einer Senioreneinrichtung das Haus nicht verlassen müssen, sondern vor Ort geimpft werden“, sagt André Aue, Vorsitzender der Geschäftsführung. Die Rosenhof-Gruppe befinde sich dazu in intensiven Gesprächen mit den Gesundheitsbehörden.

Die Betreibergesellschaft habe bereits ein entsprechendes Impfkonzept ausgearbeitet. „Wir können niemandem vorschreiben, sich impfen zu lassen, aber wir empfehlen es unseren Mitarbeitern und allen Bewohnern. Ganz wichtig für die Impfbereitschaft ist es natürlich, den Prozess so einfach und ungefährlich wie möglich zu halten“, sagt Aue.

AOK Nordwest schaltet eine Hotline

Viele ältere Menschen hätten zunehmend Angst, während der Pandemie das Haus zu verlassen. Vor Ort würden sich mehr Bewohner und Mitarbeiter impfen lassen. Das wiederum sei für Senioreneinrichtungen mit ihren Risikogruppen "essenziell wichtig".

Die AOK NordWest hat unterdessen eine Corona-Impfhotline eingerichtet. Unter der kostenfreien Servicenummer 0800/1265 265 beantwortet ein Expertenteam aus Ärzten und medizinisch ausgebildetem Fachpersonal rund um die Uhr Fragen. Dabei geht es auch um die Impfung selbst, ihre Sicherheit und die Reihenfolge.

"Uns ist es gerade in dieser unsicheren Pandemie-Zeit ein wichtiges Anliegen, unsere Versicherten mit tagesaktuellen und verlässlichen medizinischen Informationen zu versorgen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Reinhard Wunsch.