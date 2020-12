Stadt verbietet Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Hilfszentrum, im Schulzentrum und am Rathaus

Corona-Pandemie Bürgeramt in Bargteheide bleibt bis 8. Januar geschlossen

Bargteheide. Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht hat angekündigt, dass die Einhaltung der pandemiebedingten Auflagen und Hygienebestimmungen in Bargteheide verstärkt kontrolliert werden. Sie sei aber guter Dinge, dass sich die Bürger der Stadt in der Corona-Krise weiter umsichtig und verantwortungsbewusst verhalten werden. „Kontakte sollten so weit möglich reduziert werden, damit alle gesund und munter ins neue Jahr kommen“, sagt Kruse-Gobrecht.

Im Zuge der erweiterten Schutzmaßnahmen werde es erneut zu Beschränkungen des Rathausbetriebs und einer „Rückkehr zum Dringlichkeitssystem“ kommen. So bleiben das Bürgerbüro und die Stadtkasse vorerst bis mindestens Freitag, 8. Januar, für den Publikumsverkehr geschlossen, sind jedoch telefonisch und per E-Mail weiter erreichbar.

Einschränkungen in der Silvesternacht

Gravierende Einschränkungen sind zudem für die Silvesternacht verfügt worden. „Ansammlungen und der Kauf von Feuerwerkskörpern sind in diesem Jahr ja ohnehin untersagt“, so Kruse-Gobrecht. Darüber hinaus seien aber für viele Stadtteile ausdrücklich Abbrennverbote für Feuerwerkskörper über die normalen Maßgaben hinaus erlassen worden, die sich etwa auf die Nähe zu Reetdachhäusern beziehen.

„Die Abrennverbote gelten insbesondere im Sportzentrum, im Hilfszentrum, im Schulzentrum sowie am Rathaus“, sagt die Bürgermeisterin. Sie richtete überdies einen eindringlichen Appell an alle Bürger, in diesem Jahr nicht durch die Straßen zu ziehen, sondern den Jahreswechsel lieber im daheim im Kreis der Familie zu verbringen. luka