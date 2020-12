Die Polizei Ahrensburg (Symbolfoto) ist am Sonntagabend zu einem Unfall auf der Hamburger Straße gerufen worden.

Unfall Eine Person bei Auto-Kollision in Ahrensburg verletzt

Ahrensburg. Zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Peugeot ist es am Sonntagabend an der Ahrensburger Kreuzung von Hamburger Straße und Stormarnstraße gekommen. Nach bisherigen Informationen soll einer der beiden unfallbeteiligten Fahrer eine rote Ampel missachtet haben. Bei dem Zusammenstoß ist eine Person verletzt worden. Sie wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg sicherte die Unfallstelle erst ab und beräumte die Kreuzung anschließend von den stark beschädigten Fahrzeugen, deren Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen. HA