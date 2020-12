Einbrecher erbeuten bei Diebestouren Schmuck und Bargeld

Unbekannte Täter steigen während der Feiertage in mehrere Einfamilienhäuser in Ahrensburg und Ammersbek ein

Einbrecher drangen zwischen 24. und 26. Dezember gleich in mehrere Häuser in Ahrensburg und Ammersbek (Symbolfoto) ein.

Ahrensburg. Kriminelle nutzten die zurückliegenden Feiertage für mehreren Diebestouren in Ahrensburg und Ammersbek. An Heiligabend sind unbekannte Täter zwischen 17 und 22.50 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ahrensburger Weidenstieg eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag, die Tatzeit konnte bis zum 25. Dezember, 8 Uhr, eingegrenzt werden, suchten Einbrecher ein weiteres Einfamilienhaus im Ahrensburger Finkenweg heim. Hier versuchten sie sich über die Terrassentür Eintritt zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch, so dass hier lediglich erheblicher Sachschaden entstand.

Polizei sucht Zeugen für die Beutezüge

In Ammersbek hingegen gelangten unbekannte Täter zwischen 24. Dezember, 22 Uhr, und 25. Dezember, 0.45 Uhr, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhauses in der Brennerkoppel. Angaben zum Stehlgut konnten die Bewohner bislang allerdings noch nicht machen. In der Straße Alter Teichweg erbeuteten die Einbrecher bei ihrer Diebestour am 26. Dezember zwischen 11 und 23.55 Uhr Schmuck sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat inzwischen die Ermittlungen in allen vier beschriebenen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in Ahrensburg oder in Ammersbek in den genannten Straßen im jeweils angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegen. HA