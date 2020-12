Pastor Denkers kleine Weihnachtsgeschichte - auch auf Platt

Bargteheide. Eigentlich, ja eigentlich, wollte der Pastor im Ruhestand Cord Denker mit dieser Weihnachtsgeschichte die Menschen beim Open-Air-Weihnachtsgottesdienst in Bargteheide erfreuen. Doch daraus wird nun nichts. Hier können Sie nachlesen, was er geschrieben hat.

Plattdeutsche Version: Winnelwechsel in Bethlehem

Radiospreker: De tokamen Viertelsünn höört wi wat över dat, wat uns in düsse Daag sünnerlich beweegt. Uns Korrespondentin i Kairo, Regina Beumert, is ünnerwegens na Bethlehem, wat wegen Corona nich so ganz eenfach is. Ik will höpen dat een Verbindung tostann küümt. Regina, kannst du mi höör'n?

Regina: Jo, Bernd, ik kann di good höör'n, de Verbindung steiht. De Pandemie hett jo ok nich all'ns kaputt maakt. Fein, dat ji vun Welle Nord dorbi sünd. Ik bün nu also hier in Bethlehem, ik müss een Corona-Test afleggen, nich so angenehm, Bernd!

Radiospreker: Dat kann ik mi vörstell'n.

Regina: Avers dat Resultat weer denn negativ. Un nu heff ik mi na den Stall dörfraagt, de gor nich so licht to finden is.

Radiospreker: Wi hebbt hier in de Narichten höört, Bethlehem is een Corona Hotspot. Is dat dor to marken?

Regina: Man markt hier düüdlich de Bangnis vör Infektion, denn dor sünd doch vele Minschen över de Wiehnachtsdaag in düsse lütte Stadt kamen. As Joseph un Maria ahn Mundschutz sik in ehr Hotel anmelden wull'n, kregen se to eerst mal een deegten Rüffel vun den Hotelweert. För so'ne Lüüd geev dat hier „Beherbergungs-Verbot“, denn een'n frischen Negativ-Test kunnen se ok nich vörwiesen. In ehr Heimat Nazareth wüssen se dorvun nix. Avers hier, nee, nich mal den Stall wull he jem överlaten, Bernd, nich mal den Stall! Aver nu weer dat bi Maria al sowied, dat sik dat Kind rögen dä un de Wehdaag över ehr kämen. Noch länger na een Ünnerkunft söken, dat güng eenfach nich. De Gebuurt – man stell sik dat vör – weer ünner open Heven, buten, op den Platz vör den Stall!

Radiospreker: Woans geiht dat de Moder? Woans geiht dat den Vadder?

Regina: De Moder wirkt doch noch fix maddelig. Dat is jo doch ok ehr eerst Kind, ehr eerste Söhn. De Vadder, wenn denn de biologisch Vadder meent is, is fix hippelig. He versöcht, sowat as een Liegestatt för Maria hertorichten un kümmt dormit nich so recht togang. Falls avers de himmlisch Vadder meent is, do kann ik ok bloots spekuleern. Wohrschiens schüttkoppt he, wieldat he denkt, dat sik hier jo al dat swore Schicksal vun sien Minschen-Söhn andüden deit. Man stell sik dat bloots mal vör, een Gebuurt ahn de nödige Intimität, ahn Hölp un Bistand.

Radiospreker: Wat schall dat bedüden, „ahn Hölp un ahn Bistand“?

Regina: Dat bedüüd ganz eenfach, de tostännig Moder Griebsch, de Hebamm, liggt wegen Corona op Intensiv-Station. Un de Vertretung ut de Nahver-Region kunn nich kamen, de is in Quarantään. Maria hett dat Kind ahn al Hölp kregen.

Radiospreker: Regina, du hest nu een poor Maal vun „dat Kind“ spraken. In de Sozialen Medien löppt dat Gerücht, dat weer een Deern un keen Jung, de dor in Bethlehem to Welt kamen is. Wat kannst du dor över seggen?

Regina: In de Sozialen Medien gifft dat ja nich dat eerste Maal „fake news“. Ik fraag mi mennigmal, wannehr ward endlich Minschen, de so dösige Lögen in de Welt sett, gerichtlich belangt un vör den Kadi stellt? Nee, nee, ik bün hier in Bethlehem bi een' Winnelwessel dorbi west un heff dat mit egen Ogen sehn, dat is nu mal een Jung. Un he hett ok al een'n Nam'n kregen, „Jesus“, wat so veel bedüden deit as „Gott hölpt op“. Na een sodennig Gebuurt, kann man ok bloots höpen, dat Gott sik erbarmt över so een Stakkels-Minschenskind un sik as gode Hölper wiest.

Radiospreker: Hett denn dat Sozialamt un de Jugendbehöörd nix doon, üm so'ne Toständ, as du uns vör Ogen stellt hest, to hindern oder to lindern?

Regina: Dorto mutt man weten, dat de Behöörden hier wegen den Ansturm vun Infektionen al lang nich mehr kloorkaamt. Wi rekent dag-dääglich mit een nie'e Lockdown. Immerhen hebbt se dat schafft, vun de hiesig Laienspeel-Grupp een Krüff un Oss un Esel as Kulissen uttolehnen. So kümmt hier doch tominst een beten wiehnachtlich Stimmung op.

Radiospreker: Noch vörrig Johr weer Wiehnachten dor een Magnet för den Tourismus. Woans süht dat denn nu dütt Johr dormit ut?

Regina: Dor sünd ok dütt Johr wedder vele Minschen in de Stadt kamen. Un de allereersten „Touristen“, de sik vun Corona nich hebbt afschrecken laten, dat weer een Grupp vun Schäper hier ut dat Ümfeld. Se berichten dorvun, dat een helllüchten Engels-Gestalt ehr op de Gebuurt vun een' Erlöser harr opmerksam maakt un den Weg wiest. Se hebbt sik hier ganz korrekt na dat Corona-Reglement richt', wat Handhygiene, Mund-Näsen-Schutz un Afstand angeiht. Se hebbt een na den annern sik den Lütten bekeken. Man as se denn ehr grote Freid över den Fund mit een Choor-Gesang utdrücken wulln, hett man jem bedüüd, dat dat wegen Singe-Verboot nich mööglich weer. Man kunn dat düüdlich marken, dat jem dat trurig maken dä: in tweedusend Johrn Christenheit dat eerst mal Wiehnachten ahn Gesang! Avers se wulln liekers överall vun dat Kind vertell'n.

Radiospreker: Regina, ik heff in mien Kinnertied mal bi so'n Krippenspeel mitmaakt. Ik weer een vun dree Königen, un ik müss een gülden Steern ut Glanzpapier dör de Kark drägen. Sowat gifft dat woll hüüt nich mehr?

Regina: Doch, Bernd, dat is all'ns so, as dat sien schall: Hier sünd eben dree bekröönte Mannslüüd opdükert, de dorvun vertellt, dat een Steern jem jüüst hierher bröcht hett, se müssen bloots achteran gahn. Dat is nu een Behaupten, de wi nich överprüfen köönt. Een besünner Steern is jedenfalls nich to sehn.

Radiospreker: Immerhen, dat weer ja doch een good Teken, dat sik de „Führenden“ in düsse Welt ok sülben mal führen laat.

Regina: Dat se ahn Mund- un Näsen-Schutz hier her kamen sünd, begründ se dormit, dat se de mächtigsten Staaten op düsse Welt repräsenteert. Se hebbt dat nich nödig, sik so'n Fummel vör de Nääs to binden. De Pandemie is för jem nich mehr as een vun de Medien oppluustert Märken. Un överhaupt: in ehre Landen gifft dat al lang de besten Gegenmiddel gegen Corona. Angst vör de Süük is schädlich för de Wirtschaft!

Radiospreker: Ik kann mi al denken, wer dat all'ns is. Man dat speelt nu keen Rull. Dat is op jeden Fall een Gefohr för dat Kind.

Regina: Jo, dat is wohr. Un dorüm ward se nu eerst mal vun de Ordner eernsthaftig dorop henwiest, dat se Mundschutz anleggen mööt, anners ward se vun den Platz wiest. Jo, ok de Mächtigen mööt sik hier bögen. Dat höört to Wiehnachten dorto, un dat ward dütt Johr sünnerlich düüdlich. Vör dat se nu ehre Gaben ut de Satteldaschen vun de Kamelen ruthoolt, mööt se ok noch ehre Hannen desinfizeern, eerst denn köönt se ehre Geschenken övergeven.

Radiospreker: Regina, denk bitte doran, dat uns Sende-Tied bilütten to End geiht.

Regina: Bernd, holl de Leitung open, de Werbesendung achteran kann doch ok mal töven. Wat sik hier nu deit, geiht schients över all'ns rut, wat sik bitto doon hett. De Nacht is op eenmal hell as de Dag. Een Lichtstrahl fallt op dat Gesicht vun dat Kind un gifft em een överirdisch Glanz. Nee, Bernd, dat Licht geiht vun dat Kind ut. Över uns is nu ok de Steern sichtbar, vun den de Königslüüd snackt hebbt. Un dorto wimmelt de Heven vun Engel, dicht an dicht, ahn Mundschutz. Kloor, Engel hebbt keen Stuhlgang, keen Urin un verströömt eben ok keen Aerosol. Se singt, se singt! Un dat Halleluja will keen End nehmen.

Radiospreker: Regina, ik mutt avers liekers dorop henwiesen, dat de Sende-Tied utlöppt!

Regina: Bernd, ünner Corona-Bedingen löppt dütt Johr all'ns anners, dat mutt ok de Sender begriepen. Ik bün dorvun övertüügt: Steern un Engel passt doch veel beter nu to de Geschicht as op de Felder un jichenswo ünnerwegens. Hier, över de Christ-Gebuurt, is doch dat Zentrum vun düsse Nacht. Ik kann mi vörstellen, dat unse Tohörer nu al wat mitkriegt vun den Gesang ut de Hööchde. Een Hallelujah ahn End füllt den Ruum över uns. Un nu kümmt dor een warraftigen Grootengel op uns to. Ik heff sülben mal so een Engel speelt, den Verkündigungs-Engel. He lacht uns fründlich to un maakt den Mund open. Bernd, ik holl mal dat Mikrophon in sien Richtung, hier de Original-Ton: „Weest nich bang, ji Minschenkinner, ik heff een grote Freid för ju, denn tosamen mit de Christ-Gebuurt wi hebbt nu een Middel, dat de Pandemie besiegen kann. Hallelujah!“

Radiospreker: Dat geiht jo warraftig över allens rut. Dat mutt de Welt weten, dat de Minschheit so wunnerbor beschenkt ward. Ik nehm dat op miene Schullern, wenn nu dat Programm döreenanner kümmt.

Regina: Danke, Bernd! Wöör langt nich hen, üm dat to beschrieven, wat sik hier nu afspeelt. De Minschen lacht, se danzt, se ümarmt sik as vör dree Johrteinten as de Muu'r in Berlin fullen is. Se riet sik den Mundschutz vun't Gesicht un smiet em weg, se hoolt wedder deep Aten un singt, un singt un singt. Se sünd fri, un alle Grenzen sünd open. Se köönt wedder Minschen sien. De Christ-Gebuurt mit ehrn Sieg över den Afgrund un dat Düüster is to lieke Tied de Gebuurtsstund vun een nie'e Minschentied. De Welt kann wedder aten, wi fie'rt Wiehnachten. Un nu torüch an di, Bernd, in't Funkhuus.

Radiospreker: Gode Wiehnachten för uns all, leve Tohörers. Ik heff dat eerst Maal in mien Beruufsleven de Sendetied övertrocken. Man ik glööv, wi hebbt dat nu allerbest verstahn, wat Wiehnachten in dütt Johr bedüden deit: De Welt ward frie vun Angst! Un ok di, Regina, allerbesten Dank un gode Wiehnacht un – hartli Gröten an de hillige Familie.

Hochdeutsche Version: Windelwechsel in Bethlehem

Ansager: In der folgenden Viertelstunde berichtet unsere Korrespondentin für den Nahen Osten, Regina Beumert, über das Ereignis, das uns in diesen Tagen in besonderer Weise beschäftigt. Frau Beumert hat ihren ständigen Sitz in Kairo. Aber dieser Tage hat sie sich auf den Weg nach Bethlehem gemacht, ein Weg, der durch die Corona-Pandemie spürbar schwerer ist als in früheren Zeiten. Ich hoffe, dass eine Verbindung zustande kommt. Regina kannst du mich hören?

Regina: Ja, Bernd, ich höre dich sehr gut, die Pandemie hat jedenfalls nicht alles zerstört, unsere Verbindung steht. Ich befinde mich hier innerhalb der Stadtgrenzen von Bethlehem. Ich musste mich natürlich einem Corona- Test unterziehen, nicht gerade angenehm, aber das Ergebnis war negativ. Ich habe also gute Voraussetzungen, zu dem Stall zugelassen zu werden, der gar nicht so leicht zu finden ist. Aber ich habe mich durchgefragt, und bin nun sozusagen „vor Ort“.

Ansager: Bethlehem ist in diesen Tagen zum Risiko-Gebiet erklärt worden, ein Corona Hotspot. Spielt das für die Ereignisse dort eine Rolle?

Regina: Man spürt hier überall die Angst vor Infektion. Als Joseph und Maria ohne Mundschutz bei dem Wirt vorsprachen, weil in ihrer Heimat Nazareth eine solche Bedeckung nicht gefordert sei, und als sie ihn so um Herberge baten, mussten sie sich zunächst einmal eine unfreundliche Ermahnung anhören. Der Wirt war entsetzt, sprach von Beherbergungs-Verbot und war nicht bereit sie aufzunehmen. Nicht einmal den Stall wollte er ihnen überlassen. Aber nun setzten bei Maria bereits die Wehen ein, sodass eine weitere Herbergs-Suche unmöglich wurde. Es ist nicht zu fassen, aber die Geburt fand unter freiem Himmel statt.

Ansager: Wie geht es der Mutter? Wie geht es dem Vater?

Regina: Die Mutter wirkt sehr erschöpft, es ist schließlich ihr erstes Kind, ihr erster Sohn. Der Vater, sofern der biologische Vater gemeint ist, er ist sehr nervös, er versucht, für Maria eine Liegestatt herzurichten. Sofern aber der himmlische Vater gemeint ist, da kann ich auch nur spekulieren, vermutlich schüttelt Gott den Kopf angesichts der Tatsache, dass hier ja bereits das schwere künftige Schicksal seines Sohnes angedeutet ist. Man stelle sich vor, eine Geburt ohne einen intimen Raum, ohne Beistand und ohne allen Schutz.

Ansager: „Ohne allen Schutz? Ohne Beistand?“ Was bedeutet das?

Regina: Das heißt, die zuständige Hebamme liegt mit Covid 19 auf der In- tensiv-Station. Und ihre Vertretung aus dem Nachbarbezirk ist in Quaran- täne, und Bethlehem ist abgeriegelt. Maria hat das Kind ohne alle Hilfe bekommen.

Ansager: Regina, du hast jetzt zwei Mal von „dem Kind“ gesprochen. Hier hält sich in den sozialen Medien hartnäckig die Ansicht, dass es sich gar nicht um einen Jungen handelt, sondern vielmehr um ein Mädchen. Was haben sie erfahren können?

Regina: Die sozialen Medien verbreiten ja nicht zum ersten Mal „fake news“. Ich frage mich manchmal: wann werden die Urheber solcher Ungeheuer- lichkeiten endlich zur Rechenschaft gezogen. Nein, ich war bei einem Windelwechsel hier in Bethlehem dabei und habe es mit eigenen Augen gesehen, es handelt sich um einen Jungen. Und er hat auch schon einen Namen, „Jesus“, was soviel heißt wie „Gott rettet“. Nach einer Geburt unter solchen Umständen, kann man auch nur hoffen, dass Gott rettend eingreift.

Ansager: Regina, gibt es eine Erklärung dafür, dass die Sozialbehörde, das Jugendamt, nicht eingegriffen haben, um die von dir geschilderten Zustände zu lindern oder zu verhindern?

Regina: Dazu muss man wissen, dass die Behörden hier völlig überfordert sind durch den rasanten Anstieg der Infektions-Fälle. Man rechnet hier täglich mit einem neuen Lockdown. Immerhin ist es gelungen, eine Krippe und Ochs und Esel als Kulissen von der hiesigen Laienspiel-Gruppe auszuleihen und aufzustellen, sodass wenigsten ein Hauch von Weihnachts- stimmung aufkommt. Das brauchen wir Menschen doch!

Ansager: Noch im vorigen Jahr waren die Weihnachts-Ereignisse ein Magnet für den Tourismus. Wie sieht es in diesem Jahr damit aus?

Regina: Zu den ersten Touristen, die sich nicht abschrecken ließen, gehört hier eine Gruppe von Schäfern aus der unmittelbaren Umgebung. Sie sind auf Feldwegen in die Stadt gekommen. Sie seien von einer Lichterscheinung auf die Geburt eines Erlösers hingewiesen worden und kurz danach aufge- brochen. Sie sind hier außerordentlich diszipliniert aufgetreten, was Hand- hygiene, Mund-Nasen-Schutz und Abstand betrifft. Nacheinander sind sie herangetreten und haben von dem Neugeborenen Kenntnis genommen. Als sie dann aus Freude über ihre Entdeckung einen Lobgesang anstimmen wollten, wurde ihnen bedeutet, dass Singen im Chor verboten sei. Und dann verzichteten sie, sichtbar schweren Herzens, versprachen aber, überall von ihrem Erlebnis zu berichten.

Ansager: Ich habe in meiner Kindheit mal bei einem Krippen-Spiel mitge- wirkt und war einer von drei Königen, und ich trug einen goldenen Stern vor mir her durch die Kirche. So etwas ist heute wohl gar nicht mehr denkbar?

Regina: Doch Bernd, deine Erinnerung ist durchaus zutreffend. Es treten hier nämlich soeben drei Kronenträger auf, die es für unter ihrer Würde halten, Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Sie hätten sich von einem Stern leiten lassen. Das ist eine Behauptung, die wir zur Zeit nicht über- prüfen können. Ein besonderer Stern ist nich zu sehen.

Ansager: Es hätte ja immerhin so gewesen sein können. Es wäre doch ein gutes Zeichen, wenn sich die Führenden dieser Welt auch einmal führen ließen!

Regina: Sie stellen sich jetzt gerade vor als die Repräsentanten der mäch- tigsten Staaten dieser Welt. Sie stünden weit über den Dingen, und die Pandemie gehöre in die Welt der Fabel. In ihren Ländern seien außer- dem längst effektive Gegenmittel entwickelt worden. Angst vor Corona zu schüren, schade der Wirtschaft un müsse unterbleiben.

Ansager: Ich kann mir fast denken, wer die da sind. Aber darauf kommt es jetzt nicht an. Werden sie denn vorgelassen?

Regina: Nein, sie werden zunächst einmal vom Ordnungs-Personal ernsthaft darauf hingewiesen, den Mundschutz anzulegen, andernfalls be- kämen sie einen Platz-Verweis. Zähneknirschend müssen sich auch die Mächtigen hier beugen. Das ist ein wesentlicher Teil der Weihnachts- geschichte; in diesem Jahr tritt das besonders deutlich hervor. Bevor sie nun ihre Gaben aus den Satteltaschen der Kamele hervor holen, müssen sie auch noch die Hände desinfizieren, erst dann wird die Übergabe zugelassen.

Ansager: Regina, wir müssen unsere Sendezeit einhalten, ich bitte dich um ein kurzes Schlusswort! Und dann wünsche ich dir eine gute Heimkehr nach Kairo, und bleib ges...!

Regina: Bernd halte auf jeden Fall die Leitung, die Werbesendung kann doch auch mal warten. Was jetzt hier geschieht, scheint alles bisher Dagewesene zu übertreffen. Die Nacht ist plötzlich hell erleuchtet, ein Lichtstrahl fällt auf das Gesicht des Kindes und gibt ihm einen über- irdischen Glanz. Über uns ist ein Stern sichtbar geworden, ein Juden- stern. Ein Gewimmel von Engeln ist plötzlich zu sehen, dicht an dicht, ohne Mundschutz. Engel haben ja keinen Stuhlgang und kein Urin und verströmen natürlich auch kein Aerosol.

Ansager: Regina, ich muss drauf hinweisen, unsere Sendezeit läuft ab...

Regina: Unter Corona-Bedingungen hat das Weihnachtfest in diesem Jahr einige Überraschungen bereit. Aber, bitte sehr! Engel und Stern passen doch jetzt viel besser als auf den Feldern. Hier ist doch das Zentrum dieser besonderen Nacht. Vermutlich hörst du bereits den Gesang der Engel, ja, sie singen, sie singen! Ein nicht endenwollendes Hallelujah erfüllt hier den ganzen Raum über uns. Und nun tritt ein besonders an- sehnlicher Engel hervor, verheißungsvoll lächelnd, ich halte mein Mikro- phon in seine Richtung. Hier der Original-Ton: „Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine große Erleichterung, denn seht, zugleich mit der Christgeburt ist das Mittel gegen die Pandemie gefunden! Hallelujah!“

Ansager: Das ist ja in der Tat überwältigend, ich nehme es auf meine Kappe, das muss die Welt wissen, das muss die Welt wissen! Auch wenn das Programm durcheinander gerät.

Regina: Danke, Bernd! Es ist unbeschreiblich welch ein Jubel sich jetzt hier auf dem freien Platz entwickelt, die Menschen tanzen, sie liegen sich in den Armen, wie vor drei Jahrzehnten beim Mauerfall, sie reißen sich den Mundschutz vom Gesicht und werfen ihn von sich, sie atmen wieder frei und singen und singen. Wo eben noch Angst und Sorge bedrückend gegenwärtig wahren, ist die Freiheit auf einmal grenzenlos. Sie können wieder Menschen sein. Und die Christgeburt mit ihrem Sieg über die Abgründe und das Dunkel ist die Geburtsstunde einer neuen Menschenzeit. Die Welt kann wieder atmen, wir feiern Weihnachten. Und damit zurück zu dir, Bernd, ins Funkhaus.

Ansager: Frohe Weihnachten uns allen, liebe Hörer, ich habe zum ersten Mal in meiner Berufslaufbahn die Sendezeit überzogen, aber ich glaube, wir alle haben jetzt verstanden, was Weihnachten im diesem Jahr be- deutet, die Befreiung der Welt von Angst. Und dir, Regina, ein beson- derer Dank nach Bethlehem, und - herzliche Grüße an die Heilige Familie.