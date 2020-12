Wie Stormarns Christen ohne Präsenzgottesdienste feiern

Siek. Viele Kirchengemeinden im Kreis Stormarn haben sich lange und minutiös auf die Weihnachtsfeiertage vorbereitet. Hygienekonzepte wurden geschrieben, Abläufe koordiniert, Gottesdienste und Krippenspiele an Pandemiebedingungen angepasst.

Trotz des großen Aufwandes für die Vorbereitungen haben die Verantwortlichen auf die steigenden Infektionszahlen jetzt vielerorts mit einer kurzfristigen Absage aller Präsenzveranstaltungen reagiert. Auch der Kirchengemeinderat Siek hat sich für diesen Weg entschieden. Trotzdem gab es keine enttäuschten Gesichter. Pastor Christian Schack sagt, warum: „Ich habe bisher noch keine Stimme gehört, die gesagt hat, dass die Entscheidung falsch gewesen sei.“ Ganz im Gegenteil habe es viel Zustimmung gegeben, „selbst von diejenigen, die der Kirche hoch verbunden sind“.

Auch wenn die Menschen natürlich traurig seien, dass das gemeinsame Feiern in Gemeinschaft nicht möglich sei. Dann erzählt Schack von einer älteren Dame, die sonst regelmäßig in die Kirche komme. Sie habe ihm gesagt, dass es ganz gut sei, dass ihr die Gemeinde die Entscheidung abgenommen habe. Sie hätte sich sonst vielleicht verpflichtet gefühlt, zu kommen – trotz aller Bedenken.

Stormarns Christen feiern auch ohne Präsenzgottesdienste Weihnachten

Dafür hat sich das Kirchenteam auch eine Menge einfallen lassen, um die Gläubigen auf andere Weise an den Festtagen zu begleiten. Am heutigen Mittwoch soll beispielsweise das Krippenspiel aufgezeichnet werden. Schack sagt: „Das Ganze wird corona-konform aufgenommen. Ich habe den Text darauf abgestimmt, dass die Kamera jeweils nur ein Kind zeigt.“

Es gebe einige wenige Stellen, an denen die Engel bei den Hirten ständen. „Da müssen wir sehen, ob wir dafür vielleicht Geschwisterkinder nehmen“, sagt der Pastor. Bei der Aufführung gebe es Überraschendes zu entdecken. „Wir haben uns Gedanken gemacht, wo eigentlich die Engel und die Schafherden der Hirten geblieben sind“, sagt Christian Schack. Mehr zum Inhalt verraten will er an der Stelle nicht, nur so viel: „Wir haben eine gute Lösung gefunden.“

Zehn Konfirmanden aus der vierten Klasse wirken mit. Darunter auch eines der drei Kinder des Pastors: Die zehn Jahre alte Kajsa spielt einen Engel. Am Heiligabend gegen 11 Uhr wird das Krippenspiel online gestellt. Wer mag, kann es sich jederzeit in die eigenen vier Wände holen.

Gospelmesse in Siek ab 9 Uhr auf Homepage einsehbar

Die Dreharbeiten für die Gospelmesse wurden am Montag abgeschlossen. Auf dem Plan standen Ansagen für die musikalischen Beiträge und als Zweites der Gottesdienst mit Anja Botta und Christian Schack am ersten Weihnachtstag. Das zog sich – Schack: „Aufnehmen dauert viel länger als live.“ Die Erfahrungen zeigten, dass die Pausen nicht zu lang sein dürften, die Schnittfolge dagegen ziemlich schnell - und manches gar nicht gehe. „In der Stille beten im Internet“ beispielsweise. „Da stehen die Leute vorm Fernseher auf und gehen.“

Die Gospelmesse kann am 24. Dezember ab 9 Uhr über www.kirche-siek.de abgerufen werden. Die besinnliche Weihnachtsfeier gestalten neben den Pastoren Sängerin Miriam Sharoni und Organist Henning Bergmann mit modernen sowie klassischen Weihnachtsliedern. Sie ist am ersten Weihnachtstag ab 16 Uhr online.

Digitale Weihnachtsfeier über die Plattform Zoom geplant

An dem Tag ist auch eine digitale Weihnachtsfeier über die Plattform Zoom geplant.„Wer den Link dazu haben möchte, kann mich über meine E-Mail-Adresse pastor.schack@kirche-siek.de anschreiben.“ Um 17 Uhr soll es eine Andacht unter dem Titel „Love, Life, live“ geben. Details dazu werden vorab auf der Homepage veröffentlicht.

In der Kirche in Siek sollen ein farbig beleuchteter Weihnachtswald und „die schönste Krippe überhaupt“ die Besucher erfreuen.

Die Kirche ist an Heiligabend und den Feiertagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet. „Unsere Teamer, 20 ehemalige Konfirmanden, haben sich dazu bereit erklärt, die Aufsicht zu übernehmen“, so Schack. „Sie sorgen dafür, dass die Leute kontrolliert hineingehen.“ In der Kirche sollen ein farbig beleuchteter Weihnachtswald und „die schönste Krippe überhaupt“ die Besucher erfreuen. „Wunderschöne italienische Krippenfiguren“, gerät Schack ins Schwärmen. Finanziert durch Spenden. Das gilt auch für die Neuzugänge, ein Kamel und eine Hirtin, die erstmals gezeigt werden.

Weitere Idee: "Weihnachten aus der Tüte"

Für alle ohne Internetzugang gibt es „Weihnachten aus der Tüte“. Pastorin Anja Botta habe mehr als 200 solcher Tüten gepackt, sie an einer Wäscheleine unter dem Pavillon vor dem Pastorat befestigt, von wo sie jederzeit abgeholt werden könnten. „Ich empfehle, sie erst an Weihnachten zu öffnen“, sagt der Pastor. Auf seinen Festnetz-Anrufbeantworter wird er zudem für alle Anrufer ein kleines Grußwort aufsprechen.

Menschen, die sich einsam fühlen, rät Schack, die Weihnachtsgeschichte zu lesen. Er sagt: „In der Weihnachtsgeschichte steckt so viel Hoffnung. Durch die Botschaft der Engel ,Fürchtet euch nicht‘ kippt alles von der Dunkelheit ins Licht.“ Eine Botschaft, die gerade in der heutigen Zeit wichtig sei. „Ich wünsche jedem, dass von den Worten mitgenommen wird.“

Seelsorgerische Unterstützung per Telefon erhalten

Gegen Einsamkeit helfe auch, jemanden anzurufen. „Wir versuchen, trotzdem nahe bei den Menschen zu sein“, sagt der Pastor. Wie ernst er das meint, zeigt ein ungewöhnliches Angebot: Wer an den Weihnachtstagen besonderen Gesprächsbedarf hat, sich allein fühlt, seelsorgerische Unterstützung benötigt, kann Christian Schack unter der Mobilnummer 0177/307 36 63 erreichen.

„Es wird ein eigenartiges Weihnachten werden“, sagt Schack. „Sonst ist die Hütte voll, man sieht so viele Gesichter, das wird fehlen.“ Doch es gehe darum, andere zu schützen. „Die Leute begegnen sich vor und nach dem Gottesdienst. Wir als Kirche müssen auch Verantwortung für unsere Mitarbeiter übernehmen, die hätten am Ende des Tages über 500 Kontakte gehabt.“ Er wage zu bezweifeln, dass irgendwer einen Live-Gottesdienst ohne Risiko hinbekomme, so Schack. „In dem Moment, wo man Zweifel hat, ob das gut gehen kann, muss man absagen.“

Sülfelder Pastor hat ebenfalls Präsenzgottesdienste abgesagt

Auch in Sülfeld wurden die Präsenzgottesdienste abgesagt. Pastor Steffen Paar findet deutliche Worte, sagt: „Die Kiste wurde uns zu heiß. Man hat Verantwortung für das, was man tut. Als Pastor kann ich nicht sagen, es ist mir egal, was vor der Kirche passiert.“ Die Regierung solle bei dem Ziel, das Infektionsgeschehen einzudämmen, unterstützt werden.

„Und wir hatten im Helferkreis Corona, da sind uns die Leute Weggebrochen.“ Die Gemeinde habe vorgesorgt. „Wer mag, findet Anregungen für Weihnachten.“ Wie „Weihnachten to go“: die offene Sülfelder Kirche (7 bis 19 Uhr), „Weihnachten to call“: eine Botschaft des Pastors, ab Heiligabend unter der Telefonnummer 0151/27 53 88 88 hinterlegt, „Weihnachten digital“ mit Online-Gottesdiensten für Klein & Groß am 24. und 31. Dezember, und die Anleitung für „Weihnachten zu Hause“. Alle Links unter www.kirchengemeinde-suelfeld.Jimdosite.com.

Pastor aus Bargteheide hat ebenfals für Alternativangebote gesorgt

Auch für ist klar: „Wenn Kontakte minimiert werden müssen und unsere Kitas im Notbetrieb laufen, ist das eine eindeutige Geschichte. Wir passen solidarisch aufeinander auf und tragen das mit.“

Für Alternativangebote sei gesorgt. Es gebe eine ehrenamtliche Hotline unter der Telefonnummer 04532/50 25 15, bei der Hilfe jeder Art angefordert werden könne. „Wir gehen auch mit dem Hund Gassi“, so Roßmanek. Mehr als 1100 Briefe seien an die über 80-jährigen Gemeindemitglieder verschickt worden. „In der Adventszeit haben wir mit einem kleinen Kamerateam und den Kita-Kindern das Krippenspiel gedreht“, sagt der Pastor. Es ist unter www.indekark.de am Heiligen Abend um 12 Uhr zu sehen, dort gibt es auch einen Familiengottesdienst um 15.30 Uhr und eine Andacht zur Christnacht um 23 Uhr. Dazu werden als Extra-Service Untertitel zum Mitsingen der Weihnachtslieder eingeblendet.

„Manchmal wären solidarische und einheitliche Empfehlungen als Gesamtkirche wünschenswert“, sagt der Bargteheider Pastor. Staat und Kirche müssten an einem Strang ziehen. „Wir sitzen alle in einem Boot. Auch an den Weihnachtstagen.“ Rücksichtnahme als Gebot der Stunde - oder wie Pastor Schack es formuliert: „Wir wollen mit allen auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam ,O, du fröhliche‘ singen können.“