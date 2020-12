Ulf Hahn (49) ist in Großhansdorf aufgewachsen und zur Schule gegangen. Jetzt lebt er mit seiner Frau, der elfjährigen Tochter und einem Hund in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein.

Ulf Hahn übernimmt Posten als Geschäftsführer bei der WAS. Er will für mehr Veranstaltungen und Präsenz in sozialen Netzwerken sorgen.