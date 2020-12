Gottesdienste zu Weihnachten – unter Corona-Auflagen

Um die Hygieneregeln einhalten zu können, bleiben in diesem Jahr am Heiligabend viele Plätze in den Kirchen leer.

Stormarn. In der Weihnachtszeit gehört für viele Menschen der Gottesdienst in der Kirche dazu. In diesem Jahr werden wegen der Corona-Pandemie von den Kirchengemeinden zusätzliche Veranstaltungen angeboten. Neben dem traditionellen Besuch in der Kirche gibt es Live-Übertragungen im Internet oder auch Freiluft-Gottesdienste. Die Plätze sind wegen der Hygienemaßnahmen allerdings begrenzt und auch eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist unausweichlich. Ebenso können sich Änderungen noch kurzfristig ergeben. Trotzdem wird überall im Kreis von den Kirchengemeinden zum gemeinsamen Beten aufgerufen. Mit der großen Bitte, dass alle Besucher vor dem Gang in die Kirche sich vorab informieren, ob es Änderungen gibt.