Ammersbek. Der Spielplatz an der Langenkoppel im Ammersbeker Ortsteil Lottbek soll ein neues Gerät bekommen. Dafür will die Gemeinde 20.000 Euro ausgeben. Die SPD-Fraktion ruft Kinder und Familien auf, bis zum 31. Dezember per Post oder E-Mail an info@ammersbek.de ihre Vorschläge im Rathaus einzureichen.

Statt Wippe soll etwas Größeres installiert werden

Ein Klettergerüst wurde aus Sicherheitsgründen abgebaut, auch die vorübergehend aufgestellte Wippe soll ersetzt werden. „Wir wollen etwas Größeres und Abwechslungsreicheres aufstellen, zum Beispiel eine Gerätekombination zum Klettern und Balancieren“, sagt SPD-Fraktionschef Jürgen Ehrig.