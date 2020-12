Stapelfeld/Hamburg. Nach einem Stromausfall in der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld bei Hamburg hat es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Vor allem Kräfte aus Stormarn waren am Mittwochabend vor Ort. Aber auch der Umweltdienst der Hamburger Feuerwehr war zwischenzeitlich vor Ort, weil es eine erhebliche Geruchsbelästigung bis nach Hamburg gab. Rauch stieg auf, der weithin zu sehen war. Die Warn-App Katwarn hat ausgelöst.

Die Stormarner Feuerwehrleute stellten sicher, dass dass es in der Anlage nicht zu unkontrollierten Verbrennungsvorgängen kommt. Es gab keine Verletzten, nach Auskunft der Integrierten Rettungsleitstelle Stormarn Süd ist mit einer baldigen Wiederherstellung der Stromversorgung zu rechnen.

Müllverbrennungsanlage: Auch Hamburger Feuerwehr im Einsatz

Zusätzlilch zu den Kräften aus Schleswig-Holstein rückte nach mehreren Alarmierungen durch besorgte Hamburger Anwohner auch der Umweltdienst der Hamburger Feuerwehr aus: Durch eine Inversionswetterlage in Kombination mit der ausgefallenen Filteranlage in Stapelfeld kam es besonders im Osten der Stadt zu Geruchsbelästigung. Akute Gesundheitsgefahr habe jedoch nicht bestanden, so der Lagedienst.

Wie es zu dem Stromausfall kommen konnte, ist bisher nicht bekannt.