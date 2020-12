Bad Oldesloe. In der Nacht zum Mittwoch, 2. Dezember, wurden in Bad Oldesloe vier Autos durch Feuer beschädigt. Laut Polizei waren ein Skoda Fabia, ein Opel Agila, ein Fiat Punto sowie ein Peugeot 107 betroffen, die auf öffentlichem Grund an der Straße Schanzenpark abgestellt waren. Drei Autos erlitten einen Totalschaden, der Peugeot wurde nur leicht beschädigt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten rund 40 Minuten, die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Nacht zum Dienstag brennt es auf Firmengelände

Die Beamten suchen auch Zeugen eines weiteren Brandes, der bereits in der Nacht zuvor auf dem frei zugänglichen Außengelände einer Firma in der Kampstraße aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen war. Dort standen neun mit Pappkartons befüllte Stahlgitterboxen in Flammen.

Hinweise zu beiden Feuern nimmt die Kripo in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/50 10 entgegen.