Grosshansdorf. Die Jagd nach dem Wilddieb Hans Eidig auf Plattdeutsch, Werke des Künstlers Harald Duwe, das Naturschutzgebiet Heidkoppelmoor bei Ammersbek, der Geisterbahnhof Beimoor in Großhansdorf: Das sind nur vier von rund zwei Dutzend Themen im Jahrbuch 2021 vom Heimatbund Stormarn. Auch im 39. Jahrgang schlagen die ehrenamtlichen Autoren den Bogen von Geschichte über Natur bis zur Kultur im Kreis.

Großhansdorf sollte ein Hamburger Stadtteil werden

Joachim Wergin bringt Licht ins Dunkel um die Walddörferbahn, heute Teil der U-Bahnlinie 1. Großhansdorf sollte Anfang des 20. Jahrhunderts ein Hamburger Stadtteil für bis zu 50.000 Bewohner werden mit den weiteren Bahnhöfen Beimoor und Hans­dor­fer­kamp/Auekämpe. „Im Ort ist noch bekannt, dass am Ende der Bahn eine ,Irrenanstalt’, später auch eine Munitionsfabrik erbaut werden sollte“, so der Autor. 1934 habe der Senat diese Pläne endgültig aufgegeben.

Ab November 1921 fuhren die Züge bis zur heutigen Endstation Großhansdorf. Die Haltestelle Beimoor war zwar fertig, blieb aber leer. 1931 zeigt der Hamburger Anzeiger ein Foto des Gebäudes und schreibt, dass „Rowdyhorden“ Fensterscheiben zerstört und Decken eingerissen hätten. Ob mündliche Berichte stimmen, dass die Hitlerjugend den Bahnhof bei Sprengübungen zerstört habe, lässt sich nicht verifizieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten Flüchtlinge ein Behelfsheim am Bahndamm, nutzten den Tunneleingang als Lager. Heute ist er zugemauert, damit dort Fledermäuse ein Überwinterungsquartier haben. Und manchmal verirren sich Anhänger der sogenannten Lost Places (Verlorene Orte) zu den Betonresten des Bahnsteigs am Beimoorweg.

Großenseer Maler verschönerte Schulen und Kinderheim

Der Großenseer Künstler Harald Duwe in einem Selbstporträt.

Foto: Harald Duwe

Der pensionierte Kreiskulturreferent Johannes Spallek befasst sich mit den Stormarner Werken des Künstlers Harald Duwe (1926–1984). Der Maler aus Großensee schuf für das frühere Kinderheim Lütjensee nicht nur das farbenfrohe Bild eines Stormarner Bauerndorfes, sondern auch zwei „Naturstücke“. Für das Programm „Kunst am Bau“ gestaltete Duwe eine Reihe weiterer Werke in Stormarn. Darunter sind das Sgraffito „Gericht der Tiere“ (1966) an der Emil-Nolde-Schule Bargteheide, die sechs Meter hohe Stele „Kreislauf des Lebens“ (1963/66) an der Grundschule Stapelfeld, die allerdings 2018 abgerissen wurde, und der Kubus „Jahreszeiten (1963) an der Grundschule Großensee. Im Vorraum der Lütjenseer Tymmo-Kirche ist das Sgraffito „Der Tod Tymmos“ zu sehen.

Die Besonderheiten im 62 Hektar großen Naturschutzgebiet Heidkoppelmoor listet Helmuth Peets auf, der auch Vorsitzender des Heimatbunds Stormarn ist. In dem Niedermoor, das am Lottbeker Teich auf Ammersbeker und Ahrensburger Gebiet liegt, wurde bis in die 1950er-Jahre Torf abgebaut. Peets schildert eine Rundwanderung mit Start am U-Bahnhof Hoisbüttel. „In den naturnahen Waldflächen finden sich viele Schmetterlinge und andere Insektenarten, während an den sonnigen Waldrändern besondere Vogelarten wie Grünspecht, Mönchsgrasmücke und Gelbspötter zu Hause sind“, beobachtet er.

Baumeister Ruge errichtete fast 100 Häuser in Bargteheide

So sieht das Cover des Jahrbuchs 2021 aus.

Foto: Heimatbund Stormarn

Die frühere Bargteheider Stadtarchivarin Hannelies Ettrich widmet sich einem Mann, der das Gesicht seines Heimatortes entscheidend geprägt hat: Baumeister Jochim Hinrich Ruge (1875–1956). „Zwischen 1900 und 1914 baute er mit Baumschulenstraße, Tremsbütteler Weg, Struhbarg und Am Hünengrab Straßenzüge mit großbürgerlichem Anspruch im sogenannten Landhausstil für stadtmüde Hamburger und wohlhabende Einheimische“, so Ettrich. Ruge errichtete fast 100 Häuser, die er schlüsselfertig verkaufte. Etwas despektierlich hätten die Bargteheider damals vom „Millionen-Viertel“ gesprochen.

Nach der Zwangspause als Soldat im Ersten Weltkrieg war Ruges letztes Werk ein Wohn- und Geschäftshaus (heute Rathausstraße 3) im Jahr 1926. Doch die Wirtschaftskrise traf ihn voll, 1928 leistete das Ehepaar Ruge den Offenbarungseid. Es zog nach Hamburg und kehrte 1943 nach Bargteheide zurück, wo es von einer kleinen Rente zur Miete wohnte.

Das Jahrbuch 2021 vom Heimatbund Stormarn hat 198 Seiten und kostet 15 Euro.