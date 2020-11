Oststeinbek. Das Oststeinbeker Rathaus möchte mehrere Tausend Euro im kommenden Jahr investieren, um einen Datenschutzbeauftragten mitzufinanzieren, der sein Büro im Ahrensburger Rathaus hat und auch für die 9000 Einwohner zählende Gemeinde zuständig ist. Bürgermeister Jürgen Hettwer strebt also eine Verwaltungskooperation an, der sich unter anderem auch Glinde anschließt.

Es fehlt nur noch der Auftrag der Politik

Er muss sich allerdings von der Politik beauftragen lassen, einen öffentlich- rechtlichen Vertrag zu unterzeichnen. Das soll im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am Montag, 30. November, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal (Möllner Landstraße 22) geschehen. Die Fachkraft soll in der Schlossstadt im Januar beginnen. Dabei handelt es sich um eine Vollzeitstelle. 50 Prozent der Arbeitszeit sind jedoch der eines Informationssicherheitsbeauftragten zugeordnet.

In diesen Bereich fallen Tätigkeiten wie Schulungen von Verwaltungsmitarbeitern, das Erarbeiten von Leitlinien, Konzepten, Richtlinien und Dienstanweisungen. Hier hat Oststeinbek keinen Bedarf. Beschäftigte mit den notwendigen technischen Fähigkeiten seien schon jetzt zu einem wesentlichen Teil unterstützend im Bereich der Informationssicherheit tätig, heißt es unter anderem in einer Verwaltungsvorlage. Deshalb sieht Bürgermeister Hettwer vor, dass sich seine Kommune nur am 50-Prozent-Stellenanteil für den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten beteiligt.