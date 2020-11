Bad Oldesloe. Die Advents- und Weihnachtszeit gehört zum magischen Teil des Jahres. Beleuchtete Weihnachtsbäume und festlich dekorierte Schaufenster laden zum Bummel durch die Innenstädte ein. In diesem Jahr wird der wegen Corona vielerorts allerdings anders ablaufen müssen als in den vergangenen Jahren – auch in Bad Oldesloe. Um den Menschen in der Kreisstadt trotzdem eine weihnachtliche Stimmung in der „City“ zu bieten, haben sich die Stadt, die Wirtschaftsvereinigung, der Wir-Verein sowie der Wirtschaftsbeirat und die Oldesloer Bühne unter dem Motto „Sternenstadt Bad Oldesloe“ einiges einfallen lassen.

Statt Weihnachtsmannwecken Blick in sein Wohnzimmer

„Gerade vor dem Hintergrund, dass wir die Weihnachtsmärkte absagen mussten, freue ich mich, dass die Organisatoren eingesprungen sind und Alternativen bieten“, sagt Bürgermeister Jörg Lembke. Mitarbeiter des Bauhofs haben bereits Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt und eingeschaltet, große Tannen stehen auf dem Marktplatz, der Hude und dem Bahnhofsvorplatz.

Neu ist eine Holzhütte auf dem Marktplatz, die der Wirtschaftsbeirat gemeinsam mit einem Baumarkt aufgestellt und zusammen mit der Oldesloer Bühne geschmückt hat. „Wenn die Kinder aufs Weihnachtsmannwecken dieses Jahr verzichten müssen, wollen wir ihnen wenigstens das Wohnzimmer vom Weihnachtsmann zeigen“, sagt Thomas Benthien, Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats, mit einem Augenzwinkern. Das Jugendaufbauwerk der Kreishandwerkerschaft Stormarn hat einen großen, mit einem Weihnachtsmann bemalten Briefkasten neben die Hütte gestellt. Dort können Kinder bis zum 15. Dezember ihre Post an den Weihnachtsmann einstecken, dann bekommen sie noch rechtzeitig vor Heiligabend Antwort.

Schüler schreiben Briefe an Bewohner der Altenheime

Um Post geht es auch bei der Aktion des Wir-Vereins. Der Bürgerverein hat die Schüler der Stadtschule dazu aufgerufen, Adventsbriefe an die Bewohner der Altenheime zu schreiben. „In den Einrichtungen gibt es viele Menschen ohne Angehörige. Gerade in der Corona-Zeit können viele Besuche nicht stattfinden. Deshalb wollen wir ihnen eine Freude bereiten“, sagt der Vereinsvorsitzende Günter Knubbe.

Die Wirtschaftsvereinigung setzt auf Sterne als zentrales Thema. Mehr als 1500 rote Dekorationssterne hat der Unternehmerverein an rund 80 Geschäfte verteilt. Zusätzlich werden große Holzsterne in der Innenstadt aufgestellt. „Wir freuen uns, dass unsere Idee der Sternenstadt aufgenommen wurde und nach und nach mit Leben gefüllt wird. Mit der gemeinsamen Dekoration tragen die Händler zum Wir-Gefühl in der Innenstadt bei“, so Nicole Brandstetter, Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe.

Zwei leuchtende Tannen schweben über der Trave

Gemeinsam mit der Stadt hat sich der Unternehmerverein auch eine stimmungsvolle Dekoration für die Laternen in der Fußgängerzone einfallen lassen. Beleuchtet wird dieses Jahr auch die Brücke von Exer zum KuB. Die Firma Bork Stahl und Metallbau hat eine Konstruktion geschaffen, die es ermöglicht, zwei leuchtende Tannen über der Trave schweben zu lassen.

Eine kleine Alternative zum ausgefallenen Adventsmarkt bietet der Verein Kaktus, der ab dem 4. Dezember an zwölf Tagen jeweils nachmittags von 12.30 bis 17.30 Uhr in seinen Räumen in der Hindenburgstraße 5 einen Pop-Up-Shop anbietet, in dem Accessoires aus Wolle oder Filz, Patchwork und Taschen angeboten werden.