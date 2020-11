Bargteheide. Die Bargteheider Fraktionen von SPD, CDU und FDP fordern in einem gemeinsamen Antrag für den kommenden Ausschuss für Planung und Verkehr am Donnerstag, 26. November, die Einrichtung einer Hundefreilauffläche. Ziel ist es, bereits im kommenden Jahr eine geeignete Fläche für die rund 900 Hunde zu finden, die derzeit keine Möglichkeit zum gefahrlosen Toben und Spielen mit anderen Artgenossen haben. In öffentlichen Grünanlagen, auf Wegen, Straßen, Plätzen oder im Wald besteht Leinenzwang.

Fraktionen setzen auf Unterstützung der Verwaltung

„Bargteheide braucht einen Ort, wo Hunde das Recht haben, sich ohne Leine zu bewegen. Wir setzen nun auf die Unterstützung der Verwaltung“, so Gerrit Kronenberg (SPD). Christian Fischer (CDU) ergänzt: „Trotz der angespannten Haushaltslage ist das möglich – immerhin nimmt die Stadt über 80.000 Euro an Hundesteuer pro Jahr ein.“ Andreas Samtleben (FDP) sagt: „Bargteheide ist mit seiner Versorgung mit Gassi-Beuteln an vielen Ecken schon sehr gut aufgestellt. Eine Hundeauslauffläche ist daher ein weiterer wünschenswerter Schritt unserer lebendigen Stadt.“