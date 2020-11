Bargteheide. Der Rotary Club Bargteheide hat für einen seiner drei in der Stadt aufgestellten Defibrillatoren einen neuen Platz gefunden. Das Gerät, mit dem Menschen bei einem Herzstillstand oder Kammerflimmern gerettet werden können, steht nun bei der Gärtnerei Jentsch (Hamburger Straße 33) am Ortseingang aus Richtung Delingsdorf/Ahrensburg. Zuvor war es in der Filiale der Sparkasse Holstein, die dort mittlerweile einen eigenen Defibrillator installiert hat.

Grüne Schilder weisen auf Standort hin

Gärtnermeister Kai Jentsch stellte zum Aufhängen eine Wand neben der SB-Blumenstation zur Verfügung. Damit ist das Gerät in der Nähe der Kreuzung L 86/Südring rund um die Uhr zu erreichen. „An dieser viel befahrenen Kreuzung hängt der Defi genau richtig“, sagt Rotary-Präsident Josef Bogner.

Grüne Schilder weisen auf den Standort hin, der auch in aktuellen Apps verzeichnet ist. „Ein Defibrillator ist ein sinnvolles Gerät. Ich freue mich, es auf meinem Gelände für die Allgemeinheit bereithalten zu können“, sagt Jentsch. Weitere von den Rotariern finanzierte Defis befinden sich an der Raiffeisenbank (Rathausstraße 32) und am Kleinen Theater (Hamburger Straße 3). In ihre Wartung hat der Club jüngst einen vierstelligen Betrag investiert.