Bad Oldesloe. Wegen der hohen Fallzahlen von Corona-Infektionen im Kreis gelingt es dem Gesundheitsamt derzeit nicht mehr, Infizierte schnellstmöglich anzurufen und deren Kontaktpersonen ebenfalls zu benachrichtigen. Trotz Personalverstärkung auf mehr als 50 Mitarbeiter zur Ermittlung von Infizierten und der Kontaktnachverfolgung ist das Kreisgesundheitsamt überlastet.

Kontakttagebuch und strenge Regeleinhaltung sollen Neuinfektionen reduzieren

„Wir bitten daher, uns bestmöglich zu unterstützen, zum Beispiel durch das Führen eines Kontakttagebuchs“, sagte Landrat Henning Görtz unserer Redaktion. „So kann das Gesundheitsamt Infektionsketten schnell nachvollziehen.“ Görtz mahnt die Stormarner, Abstand zu halten, auf Kontakte, private Veranstaltungen und unnötige Reisen zu verzichten sowie Rücksicht auf andere zu nehmen. „Nur so kann das Gesundheitsamt seine Arbeit machen, um die Menschen im Kreis Stormarn zu schützen. Und nur so kann es gelingen, die Zahl der Neuinfektionen zu senken.“

Reiserückkehrer können sich nicht mehr nach fünf Tagen „freitesten“ lassen

Reiserückkehrer aus dem Ausland, die sich selbst über das Online-Meldeformular beim Gesundheitsamt melden müssen, würden aktuell fast gar nicht mehr getestet und könnten sich auch nicht mehr nach fünf Tagen „freitesten“ lassen, erklärt Dr. Edith Ulferts vom Fachbereich Soziales und Gesundheit der Kreisverwaltung. „Damit sind sie automatisch in Quarantäne.“

Inzidenzwert am Dienstag bei 74 Infektionen pro 100.000 Einwohner

Die Zahl der klinisch bestätigten Covid-19-Fälle in Stormarn ist bis Dienstagmittag auf 1483 gestiegen. Davon sind aktuell 312 Infizierte in Quarantäne, 26 werden in Krankenhäusern behandelt. Der Inzidenzwert ist mit 181 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage leicht gesunken auf nun 74 Infektionen pro 100.000 Einwohner.