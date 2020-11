Bad Oldesloe. Die Stadt Bad Oldesloe sperrt ab sofort sämtliche Sportanlagen im Bereich des Exers. Grund seien die sich häufenden Verstöße gegen die aktuelle Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, sagt Stadtsprecherin Agnes Heesch. Die Verwaltungsmitarbeiterin spricht von einer „Vielzahl von Verstößen gegen die geltenden Corona- und Abstandsregeln“.

Nutzungsverbot gilt vorerst bis Monatsende

Die Sperrung gilt zunächst bis Montag, 30. November, und betrifft nach Rathausangaben den Kunstrasenplatz, die Skateranlage, den Street-Workout-Platz sowie den Dirtpark am Konrad-Adenauer-Ring. Die Stadt hatte im Street-Workout-Bereich, auf dem Gelände der Skateranlage und auf dem Dirtpark das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zur Pflicht gemacht. Sie gilt seit Anfang November von Montag bis Sonntag jeweils in der Zeit von 8 bis 19 Uhr. Daran sollen sich einige Nutzer nicht gehalten haben, genauso wie an das Abstandsgebot.

Der Platz dürfe nun auch nicht mehr für den Schulsport genutzt werden, sagt Heesch. „Für den Schulsport besteht die Möglichkeit, auf das benachbarte Stadion sowie die schuleigenen Außensportplätze auszuweichen.“ Bei Verstößen gegen das Nutzungsverbot kann das Ordnungsamt der Stadt Bad Oldesloe per E-Mail unter der Adresse ordnungamt@badoldesloe.de informiert werden. Zudem werde die Polizei regelmäßige Kontrollen vornehmen, um die Einhaltung der Sperrung zu überwachen, kündigt die Oldesloer Stadtverwaltung an.