Bad Oldesloe. Das Coronavirus hat zunehmend Auswirkungen auf den Unterrichtsbetrieb an den Stormarner Schulen. 195 Jungen und Mädchen befinden sich laut Kreisgesundheitsamt derzeit in Quarantäne, weil sie im Unterricht Kontakt zu positiv getesteten Mitschülern hatten. „Betroffen sind aktuell sechs Schulen, an denen es elf positive Testergebnisse gab“, sagt Christiane Clobes, Chefin des Stormarner Gesundheitsamtes. Zu den 195 Schülern kämen 62 Kita-Kinder, die sich derzeit häuslich isolieren müssen. Welche Einrichtungen betroffen sind, wollte Clobes mit Verweis auf den Datenschutz nicht sagen.

Inzidenzwert auf 81,8 gestiegen

Die Leiterin des Gesundheitsamtes sagt: „Wir sind bemüht, bei einem Fall in einer Klasse nicht gleich alle Kinder in Quarantäne zu schicken.“ So könne der Unterrichtsbetrieb normal weiterlaufen. „Wenn wir die unmittelbaren Kontaktpersonen identifizieren können und regelmäßig gelüftet wurde, reicht es aus, diese zu isolieren“, sagt sie.

Die Behörde vermeldete am Donnerstag (13 Uhr) 31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit hat sich die Gesamtzahl der klinisch bestätigten Covid-19-Fälle in Stormarn innerhalb eines Tages auf 1363 erhöht. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner angibt, stieg von 78,1 auf 81,8 an. Der bisherige Höchstwert lag am Dienstag bei 83,0. Aktuell sind 345 Stormarner infiziert, 23 werden im Krankenhaus behandelt, die restlichen 322 sind in häuslicher Isolation.