Bad Oldesloe. Der Oldesloer Kinder- und Jugendbeirat ruft Jugendliche zur kreativen Umgestaltung der stadteigenen Mülleimer auf. Das Motto der Aktion lautet: „Bad Oldesloe ist eine bunte, vielfältige und weltoffene Kreisstadt.“ Der Kreativität der Teilnehmer sind keine Grenzen gesetzt: Egal ob abstrakt, ein Landschafts- oder Titelbild – jeder kann sich sein Motiv selbst aussuchen. Fest steht allerdings die Größe. Die zu gestaltende Fläche misst 82 mal 17 Zentimeter. Auf der Website des Kinder- und Jugendbeirats (www.badoldesloe.de/kjb) gibt es bereits eine entsprechende Vorlage als PDF zum Ausdrucken. Diese muss dann nur noch bemalt werden.

Vorlagen können per Mail eingeschickt werden

Die gestalteten Vorlagen sollten bis zum 30. November in einem Umschlag (mit der Anschrift „an Jugendarbeit“) in den Briefkasten der Stadtverwaltung (am Markt 5) gesteckt, in einem der Oldesloer Schulsekretariate abgegeben oder per ­E-Mail an info@kjb-od.de gesendet werden. In einer der nächsten Sitzungen des Kinder- und Jugendbeirat wird dann entschieden, welche Entwürfe verwendet werden.