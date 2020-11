Witzhave. Die Arbeiten an der neuen Brücke über die Corbek in Witzhave sind in den Endzügen. Von Freitag, 20. November, an können Autos dort wieder passieren und die Landesstraße 94 ohne Einschränkungen nutzen.

Projekt wird früher fertig als geplant

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) Schleswig-Holstein beendet das Projekt rund einen Monat schneller als geplant. Es hatte verspätet begonnen, weil Leitungsarbeiten in dem Bereich nicht zum angedachten Zeitpunkt fertig wurden.

Die alte Brücke aus dem Jahr 1954 war so stark beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre. Also wurde sie abgerissen und durch eine Stahlbetonrahmenbrücke ersetzt. Die Projektkosten blieben laut LBV im vorgesehenen Rahmen von rund einer Million Euro.