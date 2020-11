Glinde. Mehrfach wurde die Stelle eines IT-Sicherheitsbeauftragten im Glinder Rathaus ausgeschrieben, konnte aber nicht besetzt werden. Dieses Problem ist kein Alleinstellungsmerkmal der rund 18.900 Einwohner zählenden Stadt im Süden Stormarns. Auch andere Verwaltungen im Kreisgebiet haben bei der Rekrutierung von Personal in dem Bereich solche Erfahrungen gemacht. Um Abhilfe zu schaffen, kooperiert Glinde nun mit Ahrensburg. Im Rathaus der Schlossstadt soll der Posten zum 1. Januar hausintern besetzt werden und die Kraft dann für beide Kommunen arbeiten. Glinde zahlt dafür voraussichtlich rund 20.600 Euro im kommenden Jahr.

Finanzausschuss einstimmig für die Kooperation

Vorher muss Bürgermeister Rainhard Zug noch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Verwaltungskooperation unterschreiben. Für dieses Vorgehen sprach sich jetzt der Finanzausschuss einstimmig aus. Die Bestätigung der Stadtvertretung am Donnerstag, 19. November, ist nur noch eine Formalie. Die beiden Städte haben bereits einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten. Mit der Zusammenarbeit ist Rainhard Zug zufrieden. Er sagt: „Es läuft sehr gut mit Ahrensburg.“

Dort war im Stellenplan 2020 der IT-Job mit einem Sperrvermerk versehen, den der Hauptausschuss am 21. September aufgehoben hatte. Die Ahrensburger Verwaltung kreierte daraufhin einen Kontrakt, ließ den Entwurf auch Trittau, Ammersbek, Oststeinbek, Großhansdorf und dem Amt Siek zukommen.

Höhe der Kosten richtet sich nach Einwohnerzahl

Der Vertrag soll zunächst bis zum 31. Dezember 2023 geschlossen werden und verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern er nicht gekündigt wird. Die Höhe des Kostenanteils richtet sich nach der Einwohnerzahl einer Kommune. Ahrensburg als größte Stadt in Stormarn müsste demnach am meisten zahlen. Die Stadtverordnetenversammlung soll dem Vertrag am 23. November zustimmen.

Hauptaufgabe der Kraft ist es, die Verwaltungsleitungen in Fragen der IT-Sicherheit zu beraten. Sie soll auch eine Bestandsaufnahme der bisherigen Aktivitäten machen, Ansprechpartner für Kollegen und externe Dienstleister sein sowie Konzepte an neue gesetzliche Regelungen anpassen.