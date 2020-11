Siek. Der Autobahnanschluss Ahrensburg gilt in Siek seit Jahren als Gefahrenpunkt für Kinder und Jugendliche, die den viel befahrenen Verkehrsknoten auf dem Schulweg in den Nachbarort Großhansdorf täglich queren müssen. Für mehr Sicherheit soll jetzt ein Blitzer sorgen: Sieks Gemeindevertreter beauftragten die Amtsverwaltung auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig, die Installation eines sogenannten Rotlichtblitzers an der Einmündung der Abfahrt auf den Verlängerten Ostring (L 224) zu prüfen. Die Radarfalle soll auslösen, wenn Fahrer, die die Autobahn 1 aus Richtung Lübeck kommend verlassen, beim Rechtsabbiegen in Richtung Ahrensburg ein rotes Ampelsignal missachten.

Zwischen Abbiegespuren soll Verkehrsinsel entstehen

„Es herrscht seit Langem Einigkeit, dass hier Handlungsbedarf besteht“, sagt Sieks Bürgermeister Andreas Bitzer (CDU). Mehr als 100 Personen, überwiegend Kinder, überquerten die Kreuzung jeden Vormittag. Wie viel die Radaranlage koste, sei noch unklar. Bitzer: „Es ist aber eine vergleichbar einfache Lösung, um die Stelle kurzfristig etwas sicherer zu gestalten.“

Als weitere Maßnahme soll voraussichtlich ab Beginn des kommenden Jahres eine Verkehrsinsel zwischen der Rechts- und der Linksabbiegerspur der Autobahnabfahrt entstehen. Sie ist Teil des geplanten Umbaus des Knotenpunktes, auf den sich Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP), Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn (WAS), Landesbetrieb Verkehr (LBV) und die drei angrenzenden Kommunen Ahrensburg, Großhansdorf und Siek unlängst verständigt haben, um den Stauschwerpunkt zu entschärfen. Im ersten Schritt wird auf dem Verlängerten Ostring aus Richtung Ahrensburg eine knapp 100 Meter lange Spur für Rechtsabbieger eingerichtet, die auf die Autobahn nach Hamburg auffahren wollen. Die Arbeiten haben bereits begonnen.

Machbarkeitsstudie soll im nächsten Jahr beginnen

Langfristig wünschen sich Sieks Politiker eine Brücken- oder Tunnellösung. Eine Machbarkeitsstudie ist ebenfalls Teil des vereinbarten Maßnahmenpakets. Die Erstellung der Studie soll 2021 beginnen. „Im Anschluss werden die Ergebnisse beraten“, sagt Bitzer. Klar sei bereits jetzt, dass es sich um ein langfristiges Projekt handele. „Bis Brücke oder Tunnel fertig sind, werden mindestens fünf Jahre vergehen.“