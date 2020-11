Ammersbek. Ein 17 Jahre alter Ahrensburger ist am späten Montagabend, 9. November, in Ammersbek überfallen worden. Laut Polizei war er gegen 21.55 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fichtenweg in Richtung Reesenbüttler Redder unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 stand ein Mann auf der Straße. Der Mann schubste den Jugendlichen mit beiden Händen, als dieser mit dem Fahrrad auf gleicher Höhe war.

„Der 17-Jährige strauchelte zwar, kam aber nicht zu Fall“, so Polizeisprecher Holger Meier. „Lediglich das Fahrrad fiel zu Boden.“ Der Täter soll den Jugendlichen dann noch mehrmals mit beiden Händen geschubst und geschlagen haben. „Der Täter forderte dabei, dass dieser ihm alles gebe, was er bei sich hat“, so Holger Meier. Der 17-Jährige habe sich jedoch geweigert und angekündigt, die Polizei zu rufen. „Daraufhin lief der Täter fluchtartig in Richtung Reesenbüttler Redder davon“, so der Polizeisprecher. „Verletzt wurde der 17-Jährige durch die Tat nicht.“

Polizei sucht nach Zeugen der Tat

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht: Er soll etwa 1,85 Meter groß und schlank sein sowie akzentfrei Deutsch sprechen. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet, trug eine Kapuze auf dem Kopf und sein Gesicht war komplett maskiert.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist im Reesenbüttler Redder oder in der Umgebung ein Mann aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise gehen an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.