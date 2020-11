Ammersbek. Die Ammersbeker Gemeindevertreter wollen bei ihrer Sitzung am heutigen Dienstag den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bünningstedt endgültig beschließen. Der Bau- und der Finanzausschuss haben sich bereits für einen Entwurf ausgesprochen, der rund 4,2 Millionen Euro kostet. Eine frühere Variante war mit 5,2 Millionen Euro noch deutlich teurer. Bei ihrem ersten Grundsatzbeschluss für den Neubau hatte die Kommunalpolitiker und die Verwaltung noch gehofft, mit grob geschätzten 2,85 Millionen Euro auszukommen.

Altes Gebäude ist zu klein für alle Fahrzeuge

Das Geld soll auf die kommenden drei Jahre verteilt bereitgestellt werden. Die rund 1300 Quadratmeter große Feuerwache wird auf einem Feld an der Dorfstraße/Höhe Franz-Kruse-Straße errichtet. Sie ersetzt das mehr als 40 Jahre alte Haus an der Ecke Dorfstraße/Schulstieg. Es ist mittlerweile zu klein für alle Fahrzeuge und entspricht auch nicht mehr aktuellen Sicherheitsvorgaben. Nach dem Abriss könnte das Grundstück zu einem kleinen Wohngebiet werden, sodass beim Verkauf Geld in die Gemeindekasse käme.

Die neue, rund 330 Quadratmeter große Fahrzeughalle soll vier Stellplätze haben. Hinzu kommen im Erdgeschoss Umkleide- und Sanitärräume, ein Schulungssaal (115 Quadratmeter) sowie Lager- und Technikräume. Das kleinere Obergeschoss bietet Büros, Kleiderkammer sowie Aufenthalts- und Jugendraum.

Gemeindevertretung Ammersbek Di 10.11., 19.30, Am Gutshof 1