Grosshansdorf. Der Fraktionsvorsitz der Großhansdorfer Grünen bleibt in der Familie. Bei der turnusmäßigen Abstimmung zur Mitte der aktuellen Wahlperiode votierte die Fraktion einstimmig für Sabine Rautenberg als neue Vorsitzende. Die 57-Jährige übernimmt das Amt zum 1. Dezember von ihrem Mann Stefan Kehl, der nach 22 Jahren an der Spitze der Grünen in der Großhansdorfer Gemeindevertretung nicht erneut kandidiert hatte.

Fraktion wuchs von zwei auf sieben Mitglieder an

„Es ist an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben“, sagte Kehl vor der Abstimmung. Der langjährige Fraktionschef blickte zufrieden auf seine Amtszeit zurück: „Von 1994 bis heute ist die Fraktion von zwei auf sieben Mitglieder angewachsen.“ Die Grünen hätten zentrale Wahlversprechen umgesetzt und den Klimaschutz in der Waldgemeinde vorangetrieben.

Kehl: „Wir haben die Bebauung des Areals zwischen Rosenhof und Autobahn verhindert und uns dafür eingesetzt, dass die Photovoltaik-Anlage an der Autobahn errichtet wurde.“ Unter der Federführung der Grünen sei zudem ein Energiekonzept für die gemeindlichen Liegenschaften und Schulen entwickelt worden.

Neue Fraktions- ist auch aktuelle Ortsvorsitzende

Grü„Wir Grüne wollen weiterhin im Natur- und Klimaschutz und der Verkehrspolitik Schwerpunkte setzen“, kündigte Rautenberg nach ihrer Wahl an. Sie freue sich auf eine Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen.

Sabine Rautenberg wurde 2008 erstmals in die Großhansdorfer Gemeindevertretung gewählt. Die Diplom-Kauffrau ist auch Ortsvorsitzende ihrer Partei, seit der Kommunalwahl 2018 amtiert sie als erste Stellvertreterin von Bürgervorsteher Jens Heinrich (CDU). Diesen Posten soll zukünftig ihr Fraktionskollege Helmut Borchers übernehmen. Als Fraktionsvize wurde Matthias Sünnemann einstimmig im Amt bestätigt.