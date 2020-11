Trittau. Die Nachricht, dass die Polizei am Mittwochmorgen bei einer länderübergreifenden Razzia gegen Kinderpornografie auch eine Wohnung in Trittau durchsucht hat, hat sich in der Gemeinde wie ein Lauffeuer verbreitet. Nutzer der Facebook-Seite von Trittau Online fordern bereits teils drakonische Strafen – ohne dass klar ist, ob sich der Verdacht durch das bei der Durchsuchung gefundene Material erhärten lässt.

Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte für Kindesmissbrauch

Auf Anfrage des Abendblatts stellte ein Sprecher der Polizeipressestelle Berlin jetzt klar: „Es gibt nach derzeitigem Ermittlungsstand keine konkreten Anhaltspunkte für einen durch die Beschuldigten selbst begangenen Missbrauch.“ Bislang bestehe allein der Verdacht von Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie.

Der tatverdächtige Trittauer sei bei der Durchsuchung in seiner Privatwohnung angetroffen worden. Dort hätten die Beamten Datenträger beschlagnahmt, die nunmehr ausgewertet würden. Wie lange die Auswertung dauere, sei nicht absehbar. „Keiner der insgesamt 15 Tatverdächtigen im Alter von 30 bis 47 Jahren befindet sich für dieses Verfahren in Untersuchungshaft“, so der Sprecher. Aufgrund der anhaltenden Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.