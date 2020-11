Bargteheide. Das Ahrensburger Schloss ist auf dem Stormarner Adventskalender 2020 vom Lions Club Bargteheide zu sehen. Der Hamburger Künstler Bernd Klimek hat in sein Bild zahlreiche Märchenfiguren der Brüder Grimm einfließen lassen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der 2500 Exemplare, die jeweils sechs Euro kosten, unterstützen die Lions Kinder-, Jugend-, Schul- und Musikprojekte in Stormarn. Hinter den 24 Türchen verbergen sich 230 Gewinne im Wert von mehr als 5000 Euro.

Der Hauptpreis sind zwei Goldbarren

Den Käufern winken unter anderem Gutscheine für Weihnachtsenten, Bücher und Tanzkurse. Hauptpreis sind zwei Goldbarren im Wert von jeweils 250 Euro. Das Originalbild wird extra verlost. Für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren gibt es diesmal ein Ratespiel. Wer die Zahl der auf dem Kalender versteckten Märchen herausfindet, kann zwei Karten fürs Kleine Theater Bargteheide gewinnen.

Den Kalender gibt es in Bargteheide an neun Verkaufsstellen: Arkaden-Buchhandlung, G+K-Gardinen, Jentsch-Gartenbau, Optiker Scheel, Radsport Runge, Ramckes Köstlichkeiten, Rathaus-Apotheke, Stöberlädchen und Volksbank Raiffeisenbank. In Ahrensburg sind es zehn Verkaufsstellen: Badeperle, Betten Bubert, Buchhandlung Stojan, Dössel und Rademacher, Elektrofachgeschäft Clasen, Galerie Bildschön, Ollefant, Parador, Isabel Edvardsson Tanzschule am Schloss und 20 Wines.

Abendblatt veröffentlicht Gewinnnummern

Der Verkauf endet am 27. November. Danach werden die Gewinnnummern unter notarieller Aufsicht gezogen. Die Zahlen veröffentlicht die Abendblatt-Regionalausgabe Stormarn täglich ab 1. Dezember. Außerdem sind sie auf der Homepage www.lions.de/web/lc-bargteheide zu finden.