Ammersbek. In Zeiten der Corona-Pandemie ist auch die Ammersbeker Bürgermeisterwahl ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Genau 8181 Einwohner, die mindestens 16 Jahre alt sind, dürfen am kommenden Sonntag über den Chef im Rathaus abstimmen. Amtsinhaber Horst Ansén tritt zum dritten Mal an – und kann so entspannt sein wie nie: Der 55-Jährige ist erstmals der einzige Kandidat.

Plakate gehören zu einer Wahl dazu

Eine Bürgerin sei sogar richtig beruhigt gewesen, als sie beobachtete, wie Ansén eins seiner rund 50 Wahlplakate in einem der fünf Ortsteile aufhängte. „Sie hatte die Wahlbenachrichtigung per Post bekommen und sich gewundert, dass nirgends Werbung zu sehen war“, sagt der Bürgermeister lächelnd. „Offensichtlich gehören Plakate zu einer richtigen Wahl dazu.“

Um über seine Ziele und sich zu informieren, hat er eine neue Homepage gestaltet: www.buergermeisterwahl-ammersbek.de. Dass wegen der Kontaktbeschränkungen Infostände und Hausbesuche wegfallen, hat für den Verwaltungschef auch Vorteile: „So kann ich mich auf die laufenden Amtsgeschäfte konzentrieren.“

Diesmal gibt es keinen Gegenwind

Die hat er im Januar 2009 von seinem Vorgänger Axel Bärendorf übernommen, der nach Reinbek gewechselt war. Bei der Direktwahl hatte sich Horst Ansén im ersten Durchgang mit 54,8 Prozent gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Im Mai 2014 lag er deutlich mit 71,6 Prozent vor dem einzigen Gegenkandidaten Lars Theinert. Der hatte sich in buchstäblich letzter Minute mit den nötigen Unterstützer-Unterschriften beworben, als kaum noch jemand mit einem Gegenkandidaten rechnete. Zuvor hatte die CDU zu einem „Nein“-Wahlkampf gegen Ansén aufgerufen.

Diesen Gegenwind gibt es diesmal nicht. SPD und FDP haben dem Bürgermeister Unterstützung zugesagt. Vor seinem Wechsel ins Rathaus hat Horst Ansén als Betriebswirt bei der Volksfürsorge gearbeitet und sich ehrenamtlich als Gemeindevertreter für die SPD engagiert. Als er 15 war, zogen seine Eltern mit ihren acht Kindern aus der Pfalz nach Hamburg. Ansén lebt seit 27 Jahren mit seiner Frau in Ammersbek, zunächst im Ortsteil Lottbek und seit 24 Jahren im Rehagen. Die beiden inzwischen erwachsenen Kinder gehen ihre eigenen Wege, dafür ist ein Hund eingezogen.

Im Interview blickt der Bürgermeister auf zwölf Jahre im Rathaus zurück und auf die nächsten sechs Jahre voraus.

Wissen Sie noch, was Sie am 5. Januar 2009 gemacht haben?

Horst Ansen (überlegt kurz): War das mein erster Arbeitstag?

Ja, genau. Wie haben Sie den Start als Bürgermeister in Erinnerung?

Die Wahl war Ende November, deshalb war die Zeit bis zum Dienstantritt relativ kurz. Ich war schon aufgeregt, positiv aufgeregt. Ich kannte den einen oder anderen im Rathaus aus meiner vorherigen politischen Tätigkeit. Alle Mitarbeiter haben mich sehr offen und freundlich empfangen.

Was waren Ihre ersten Aufgaben?

Am Anfang gab es natürlich ganz viele Gespräche. Nicht nur hier in der Verwaltung, sondern auch mit Kollegen. Im Januar geht das Geschäft immer richtig los, auch in den Ausschüssen. Ich weiß, dass in den ersten Wochen alle ganz genau hinschauen, was der Neue macht und wie er sich verhält.

Sie kamen aus einer großen Versicherung. Haben Sie Unterschiede in den Arbeitsweisen festgestellt?

Ja, bis heute. Die Wege in der Verwaltung sind doch etwas aufwendiger.

Wie genau?

Ich kann ja als Bürgermeister nicht einfach etwas vor mich hin entscheiden. Da gibt es beispielsweise in den Ausschüssen Beratungsbedarf, und das kostet natürlich Zeit. Da muss man sich in Geduld üben.

Sie saßen selbst in der Gemeindevertretung, die oberste Dienstaufsichtsbehörde des Bürgermeisters ist. Hat der Seitenwechsel die Sichtweise auf dieses Verhältnis verändert?

Die Einteilung „Da die Verwaltung, hier die Gemeindevertreter“ habe ich schon vorher nicht vorgenommen. Ich war als Kommunalpolitiker nicht ideologisch unterwegs, sondern mit dem Ansatz: Was ist gut für die Gemeinde? Wir hatten in meiner Zeit drei schwere Krisen: die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise und jetzt Corona. Da wäre es nicht gut, wenn nur einer entscheidet. Ich kenne kein besseres Konstrukt als unser System, auch wenn es vielleicht manchmal nervt.

Gab’s in den vergangenen zwölf Jahren auch Momente, in denen Sie lieber nicht Bürgermeister gewesen wären?

Es gab sicher mal Abende, an denen ich nach Hause gefahren bin und gedacht habe: Das war nicht der beste Tag heute. Aber mehr nicht.

Also kein Augenblick der großen Enttäuschung?

Nein, denn auch in schwierigen Phasen habe ich meine Arbeit immer gern gemacht. Ich habe den Schritt wirklich noch nie bereut.

Und die glücklichen Momente?

Da gab’s viele, zum Beispiel die Begegnungen mit tollen Menschen. Es ist schön, wenn man sieht, dass man mit anderen seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass eine Kita gebaut oder eine Straße fertig ist. Oder wenn ich an das Hochwasser an den Timmerhorner Teichen denke, wie da alle zusammengehalten haben. Am Ende kamen Kinder an und haben den Feuerwehrleuten Schokolade geschenkt. Da sind ganz viele kleine Glücksmomente in Erinnerung und gar nicht so die großen Ereignisse.

Als Nächstes muss Ammersbek mehrere Millionenprojekte wie den Bau von Grundschule und Feuerwehr in Bünningstedt bewältigen. Wie lässt sich das in Corona-Zeiten finanziell meistern?

Nichtstun ist für mich keine Alternative. Wir können nicht wie andere Kommunen mit hohen Gewerbesteuern auf Rücklagen zurückgreifen oder etwas ansparen, bis wir losbauen. Ich halte es für richtig, gerade jetzt zu investieren, weil das Geld günstig ist. Jede Verschiebung löst die Probleme nicht, sondern macht es eventuell teurer. Und am Ende hat man eine Gemeinde, die ein Sanierungsfall ist. Wichtig ist bei Kreditaufnahmen immer eine solide Finanzplanung.

Sind auf der anderen Seite mehr Einnahmen beispielsweise durch Steuererhöhungen möglich?

Das sehe ich momentan nicht. Es gibt viele finanzielle Fragezeichen. Wir müssen erst mal die Auswirkungen der Kita-Reform abwarten. Der kommunale Finanzausgleich beinhaltet ebenfalls etliche Unbekannte. Und wie wirkt sich Corona weiter auf die Wirtschaft aus?

Welche Vorhaben liegen Ihnen persönlich für die nächsten sechs Jahre besonders am Herzen?

Der Zeitraum klingt einerseits lang. Aus meiner Erfahrung weiß ich aber, dass er andererseits relativ kurz ist, wenn man sieht, wie lange es von einer Idee bis zur Umsetzung dauert. Insofern wäre es vermessen zu sagen, ich habe noch zehn tolle Projekte. Wir haben ganz viel angeschoben, das würde ich gern umsetzen. Wir haben das große Thema Digitalisierung der Schulen, aber auch das digitale Rathaus. Die Themen reichen noch für mehrere Amtszeiten.

Spüren Sie in der Verwaltung auch, dass sich der Umgangston unter anderem durch die Anonymität in sozialen Netzwerken verschärft?

Das hält sich in Ammersbek wirklich in Grenzen. Ich lese auf Internetseiten mit, da sind Beleidigungen die Ausnahme. Und falsche Behauptungen gibt es auch im persönlichen Gespräch. Eins fällt allerdings schon auf: Die, die gegen etwas sind, sind immer lauter als die, die zustimmen. In Gesprächen stelle ich häufig fest, dass die Internet-Kommentare nicht die mehrheitliche Stimmung im Ort abbilden.

Wahl am Sonntag

Die nach den Corona-Vorgaben ausgerüsteten sechs Wahllokale sind am Sonntag, 8. November, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bezirke 1 und 2 stimmen in der Grundschule Hoisbüttel (Teichweg 27) ab, Bezirk 3 im Vogthof (Ohlstedter Straße 11), Bezirk 4 im Heimgarten-Schulzentrum (Reesenbüttler Redder 4–10) und in der Grundschule Bünningstedt (Steenhoop 32) sowie Bezirk 5 im Sportlerheim Bünningstedt (Schäferdresch 49). Der ursprüngliche Termin am 17. Mai war wegen der Pandemie verschoben worden.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten der Räume Pflicht. Ein eigener Kugelschreiber oder Stift sollte möglichst mitgebracht werden. Briefwahlunterlagen können noch persönlich bis Freitag, 6. November, um 12 Uhr im Rathaus (Am Gutshof 3) abgeholt werden. Dort steht im Foyer auch eine Wahlkabine. Rund 800 Bürger haben schon abgestimmt.

Die Ergebnisse werden am Abend auf der Homepage www.ammersbek.de veröffentlicht.