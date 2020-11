Glinde. Eigentlich sollte die Konzertsaison im Glinder Gutshaus am Freitag, 6. November, mit dem Auftritt der Hamburg Chamber Players starten. Das ist wegen des Lockdowns aber nicht möglich, bis mindestens Ende November sind solche Veranstaltungen verboten. Auch „Juventus Musica“ mit Nachwuchsmusikern wird am 4. Dezember nicht zu sehen sein. Beide Konzerte werden nachgeholt. Die Ausweichtermine stehen noch nicht fest.

Weitere Gastspiele sind ab Januar geplant

Die anderen Gastspiele von Künstlern sind im kommenden Jahr. Am 8. Januar ist Andrea Merlo aus Italien mit einem Klavierabend im Kaminzimmer und entführt in die Welt Chopins. Am 12. Februar heißt der Titel der Veranstaltung „Die barocke Klangrede“ – mit Brian Berryman (Kanada) auf der Traversflöte sowie Michael Fuerst (USA) auf dem Cembalo. Zum Saisonabschluss am 5. März präsentiert das D.U.R. Streichquartett Werke von Beethoven, Ravel und Glass. Weitere Infos gibt es unter Telefon 040/71 00 04 15. Fragen können auch per E-Mail gestellt werden anverwaltung@gutshaus-glinde.de.