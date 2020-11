Grosshansdorf. Seit Kurzem ist der kleine Schulhof des Emil-von-Behring-Gymnasiums in Großhansdorf um gleich zwei Attraktionen reicher. Vor allem jüngere Schüler können ihren Bewegungsdrang jetzt an zwei neuen Spielgeräten ausprobieren: einem Karussell und einem Drehspiel mit gebogener Stange zum Festhalten. Um sie in Gang zu bringen, müssen die Kinder aktiv werden und erkennen schnell, dass die Geschwindigkeit sich mittels Körperhaltung steuern lässt. Verliert eines den Halt oder springt ab, fällt es weich: Der sandige Untergrund federt den Fall ab.

Schüler aller Jahrgänge engagieren sich in der AG

Dieses Schulhofprojekt konnte nur dank der tatkräftigen Mithilfe vieler Schüler, des Engagements zweier Lehrkräfte und einer vierstelligen Spende des Rotary Clubs Großhansdorf umgesetzt werden. 4200 Euro steuerte er zur Gestaltung bei. Projektpate ist Rotary-Mitglied Gernot Brenscheidt. Er erläutert, wie sich die Summe zusammensetzt: „2800 Euro haben wir über unsere eigene Veranstaltung ,Saturday Night Fever‘ generiert.“ Die restliche Summe stamme aus Spenden von vier Mitgliedern für das Projekt. Ein durch die Corona-Krise bedingtes Vorgehen. Brenscheidt: „Viele Firmen, die uns üblicherweise unterstützen, haben zurzeit ganz andere Sorgen.“

Lehrerin Ingke Anders und deren Kollegin Ingrid Niemeyer leiten die jahrgangsübergreifende AG Schulraumgestaltung, die das Projekt initiiert hat. Niemeyer berichtet, wie es entstanden ist: „Es hat einen langen Vorlauf. 2016 hatte die Unfallkasse vieles an der Gestaltung des Pausenhofs zu bemängeln.“ Unter anderem, dass der Bolzplatz nicht umzäunt war. Der Schulträger sei in Zugzwang gewesen, die Mängel zu beheben. In der Schule habe es wenig Sitzmöglichkeiten gegeben, das Ambiente sei karg und ungemütlich gewesen. „Da war klar, dass sich etwas bewegen muss.“

Durch Aktionen identifizieren sich Schüler mehr mit Schule

Die von Ingke Anders gegründete AG sprang in die Bresche und begann nach und nach Veränderungen zu schaffen. Wenn Niemeyer von der Umgestaltung und dem Engagement der Schüler spricht, kommt sie regelrecht ins Schwärmen: „Mittlerweile gibt es großflächige Bilder, Graffitis und Sitzpodeste, welche die Schüler selbst gebaut haben. Jeder unserer fünf Schultürme hat sogar ein eigenes Motto bekommen.“

Für das Thema Karibik hätten die Schüler beispielsweise den Platz unter einem Treppenabsatz für ein Podest genutzt und die Treppe von unten mit Mosaiksteinen so beklebt, dass der Eindruck einer großen Welle entstanden sei. „Durch diese Eigenleistungen und die Gestaltung identifizieren sich die Schüler viel mehr mit ihrer Schule.“

Landschaftsgärtner beriet bei Gestaltung und Umsetzung

Außerdem habe die AG eine Umfrage unter den Schülern zu ihren Wünschen bei der Planung gemacht. Beim Thema kleiner Schulhof waren deren Vorstellungen eindeutig: Mehr Spiel- und Sitzmöglichkeiten sowie Pflanzen, auch in Kübeln, beispielsweise als Sichtschutz oder Abgrenzung. Ein Maschendrahtzaun um den Bolzplatz kam dagegen nicht infrage. Ein Schüler habe gesagt: „Da fehlt dann nur noch ein Schild mit der Aufschrift: Bitte nicht füttern“, erinnert sich die Lehrerin und lacht.

Ingrid Niemeyer: „Frau Anders hat Kontakt zu einem Landschaftsgärtner aufgenommen. Er hat die Schüler in zwei Workshops beraten und über die Eigenschaften verschiedener Materialien informiert.“ Statt Maschendrahtzaun entstand so eine Umrandung aus langlebigem Robinienholz und Edelstahl.

Die Suche nach Sponsoren führte zum Rotary Club

37.000 Euro habe der Schulverband für die Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Doch die Summe habe nicht für alles ausgereicht, was auf der Wunschliste gestanden habe – trotz viel Eigenleistung von Schülern, Eltern und Lehrkräften wie gemeinsames Anlegen von Beeten. Also steuerten Klassen Geld aus ihren Kassen bei, Eltern und Lehrer gingen auf Sponsorensuche.

Beim Rotary Club hatte man ein offenes Ohr für das Anliegen, lud die AG ein, das Projekt bei einer Mitgliederversammlung vorzustellen. Mit ihrer Präsentation konnten die Schülerinnen Sina Böger, Emilia Burstorff und Joy Cygon die Rotarier auf ganzer Linie überzeugen. Ingrid Niemeyer sagt: „Der Club war so begeistert, dass er ein Spielgerät gespendet hat und Mitglieder privat ein weiteres.“ Jetzt fehlten nur noch die Pflanzen. „Spätestens im Frühjahr ist das Projekt abgeschlossen“, hofft Niemeyer. „Andere Schulhöfe müssen auch noch angepackt werden.“

Für das Projekt sprachen Bezüge zu Ort und Kindern

Gernot Brenscheidt sagt: „Zu den spannendsten Geschichten eines Clublebens gehört die Frage: Wofür geben wir Geld aus?“. Für das Projekt habe der kommunale Zusammenhang und der Bezug zu den Kindern gesprochen. „Die Schülerinnen haben uns klar gemacht, warum das Projekt cool und gut ist und wir etwas dafür machen sollen“, so Brenscheidt.

Als Nächstes wollen die Rotarier in der Schule einen Wettbewerb zur Gestaltung eines Sponsoren-Graffitis starten. „Dafür gibt es dann auch einen Preis“, kündigt Brenscheidt an.